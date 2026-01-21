La France demande un exercice de l'Otan au Groenland, dit l'Elysée

(Actualisé avec contexte)

La France a demandé un exercice de l'Otan au Groenland et elle est prête à y contribuer, a fait savoir mercredi l'Elysée, alors que le projet du président américain Donald Trump de prendre le contrôle de l'île de l'Arctique provoque de vives tensions entre les Etats-Unis et l'Europe.

Le chef de la Maison blanche clame depuis des mois sa volonté de s'emparer de ce territoire autonome du Royaume du Danemark, pays membre de l'UE et de l'Otan, un projet qui menace de faire voler en éclats l'alliance militaire transatlantique.

Donald Trump a menacé de surtaxes douanières plusieurs pays européens, dont la France, en raison de leur opposition affichée à sa volonté d'annexer le Groenland.

Il a aussi menacé d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français afin de convaincre son homologue français Emmanuel Macron de rejoindre le "Conseil de la paix" qu'il compte mettre en place pour résoudre les conflits internationaux, en commençant par Gaza.

Des soldats européens, parmi lesquels des français, sont arrivés la semaine dernière au Groenland dans le cadre d'exercices décidés par le Danemark et ses alliés.

(Elizabeth Pineau, rédigé par Inti Landauro; version française Camille Raynaud et Benjamin Mallet, édité par Nicolas Delame)