LA FRANCE COUVRIRA LES COÛTS DU RECONFINEMENT PAR DES BONS DU TRÉSOR, SELON DES SOURCES PARIS (Reuters) - Le gouvernement français absorbera la pression supplémentaire que le reconfinement va exercer sur le budget 2020 par l'émission de bons du Trésor, a-t-on appris mardi de sources au sein du ministère des Finances. Ce second confinement, décidé pour amortir la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, est entré en vigueur vendredi dernier et doit rester d'actualité au moins jusqu'à début décembre. Il va entraîner au moins 20 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour l'Etat qui figureront dans le projet de loi de finances rectificatives présenté mercredi en conseil des ministres (le quatrième depuis le début de l'année). A Bercy, on indique que les recettes fiscales meilleures que prévu dans les précédentes estimations budgétaires ont apporté un peu d'air pour les finances publiques. Des émissions obligataires compléteront l'addition. "Sur les montant, les émissions de titres à moyen et long terme net de rachats devraient rester inchangées à 260 milliards d'euros. Les ajustements nécessaires se feront sur les autres moyens de financements, notamment à court terme", dit-on à Bercy. Le ministère des Finances s'attend désormais pour l'année en cours à un déficit budgétaire record à 11,3% du PIB et à une contraction de l'économie de 11%. (Leigh Thomas; version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

