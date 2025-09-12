La France convoque l'ambassadeur de Russie après les drones en Pologne

La France va convoquer l'ambassadeur de Russie vendredi matin après l'incursion de drones présumés russes en Pologne cette semaine pour transmettre à Moscou le message selon lequel l'Otan ne se laisserait pas "intimider" par ce type d'incursions, a annoncé Jean-Noël Barrot.

"Nous allons lui dire (...) que nous ne nous laisserons pas intimider, que l'Otan et ses alliés ont une vocation défensive et (forment une alliance) qui est la plus puissante du monde et qu'il faut cesser de nous tester et de tenter de nous intimider", a dit le ministre démissionnaire des Affaires étrangères sur France Inter.

(Nicolas Delame et Bertrand Boucey)