La Française Sophie Adenot et ses trois coéquipiers sont arrivés à bord de l'ISS

L'astronaute française Sophie Adenot, deux astronautes américains de la Nasa et un cosmonaute russe sont arrivés samedi soir à bord de la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre d'une mission de huit mois en orbite terrestre.

Sophie Adenot et ses coéquipiers ont voyagé pendant près de 34 heures dans une fusée SpaceX lancée vendredi matin depuis la base spatiale de Cap Canaveral, sur la côte atlantique de la Floride, avant de s'amarrer à l'ISS à quelque 420 km de la Terre.

Leur mission de longue durée - nommée Crew-12 -, est la 12e du genre vers l'ISS effectuée par la Nasa via un lanceur SpaceX, la société d'Elon Musk fondée en 2002, qui a commencé à expédier des astronautes américains en orbite en mai 2020.

Dès son arrivée, l'équipage va devoir s'atteler à une multitude de tâches liées à la recherche scientifique, médicale et technique en microgravité, selon la Nasa.

Des études sur les bactéries responsables de la pneumonie sont par exemple prévues afin d'améliorer les traitements sur Terre, ainsi que des expériences sur les interactions entre les plantes et les microbes fixateurs d'azote afin d'accroître la production alimentaire dans l'espace.

Les membres de la Crew-12 ont été reçus à bord de l'ISS par trois occupants de la station spatiale: l'astronaute américain Chris Williams et les cosmonautes russes Sergueï Koud-Svertchkov et Sergueï Mikaïev.

Quatre membres de la Crew-11 étaient censés rester à bord jusqu'à l'arrivée de la Crew-12 mais ils sont partis quelques semaines plus tôt après qu'un grave problème de santé - non divulgué - affectant l'un d'eux a conduit à une évacuation d'urgence médicale vers la mi-janvier, un fait sans précédent.

L'ISS, qui mesure quelque 100 mètres de long sur 75 mètres de large, est le plus grand objet fabriqué par l'homme dans l'espace. Elle est exploitée en continu par un consortium dirigé par les Etats-Unis et la Russie, qui comprend le Canada, le Japon et 11 pays européens.

