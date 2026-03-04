La fondatrice de la startup de technologie vestimentaire CaaStle plaide coupable dans une affaire de fraude de 300 millions de dollars

L'ancienne chef d'entreprise de la startup de technologie vestimentaire CaaStle, qui a fait faillite, a plaidé coupable mercredi dans le cadre de son plan visant à escroquer les investisseurs de plus de 300 millions de dollars, ont déclaré les procureurs fédéraux.

Christine Hunsicker, 48 ans, de Lafayette (New Jersey), a plaidé coupable d'un chef d'accusation de fraude en matière de valeurs mobilières et a accepté de renoncer à près de 300 millions de dollars devant le juge de district Paul Oetken, à Manhattan. Elle sera condamnée le 5 août et risque jusqu'à 20 ans de prison. Les avocats de Mme Hunsicker n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L'accusée a été inculpée en juillet dernier pour six chefs d'accusation, un mois après que CaaStle a déposé une demande de liquidation en vertu du chapitre 7 de la loi sur les faillites.

Les enquêteurs ont déclaré que Mme Hunsicker avait présenté CaaStle comme une entreprise de "vêtements en tant que service" en pleine croissance, pesant plus de 1,4 milliard de dollars, qui pouvait aider les entreprises à louer des vêtements aux consommateurs avec une option d'achat, tout en sachant que l'entreprise était en difficulté financière et à court de liquidités.

Les comptes présumés fictifs indiquaient notamment que CaaStle avait gagné 66,3 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 439,9 millions de dollars en 2023, alors qu'elle avait en réalité perdu 81 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 15,7 millions de dollars.

Les procureurs ont déclaré que la fraude de six ans a commencé en 2019, trois ans après que Christine Hunsicker ait été nommée l'une des "femmes entrepreneurs les plus impressionnantes" par le magazine Inc. et "40 Under 40" par le magazine Crain's New York Business

"Christine Hunsicker a mis au point un système de fraude massive, basé sur des documents falsifiés, des audits fabriqués et des fausses déclarations matérielles à des centaines d'investisseurs en capital-risque", a déclaré le procureur Jay Clayton dans un communiqué. "Les personnes qui exploitent la confiance des investisseurs à des fins personnelles devront rendre des comptes