Benjamin Bourigeaud reste dans le Golfe

De Doha à Doha. Ancienne gloire du Stade rennais, Benjamin Bourigeaud a signé chez Al Ahli au Qatar ce week-end. Le milieu de terrain a paraphé un contrat de trois ans dans le plus vieux club du pays. Malgré ce transfert, Bourigeaud ne devrait pas avoir besoin de déménager puisqu’il reste à Doha, la ville où il évoluait depuis deux saisons à Al-Duhail , un autre club de la capitale qatarie.

Buteur en Coupe de l’émir

Sous les couleurs des Chevaliers Rouges, le Français aura inscrit 6 buts en championnat, 1 en Coupe du Qatar, 3 en Qatar Super League Cup, 3 en Ligue des champions asiatique et enfin, le plus claquant, 2 dans la Coupe de l’émir. À l’instar du Stade rennais pendant un paquet d’années, Benjamin Bourigeaud n’est néanmoins pas parvenu à soulever un trophée avec Al-Duhail. …

MBC pour SOFOOT.com