La fin de « TPMP » sur C8 a-t-elle profité à « Quotidien » ?

Cyril Hanouna et Yann Barthès. Deux animateurs aux antipodes. Deux styles complètement différents, comme on l'a vu lors des auditions au Sénat en 2024 – ne serait-ce que l'opposition vestimentaire entre le costume et la chemise noire du premier face aux tee-shirt blanc et polaire kaki de marque du second. Deux émissions concurrentes, enfin, sur le créneau très prisé de l'avant-soirée (access prime time) entre 19 h 15 et 21 h 15.

Au-delà de la bataille de chiffres des deux talk-shows de C8 et TMC – ils dépassent allègrement le million de téléspectateurs et revendiquent même près de 3 millions de fidèles lors des grands soirs, comme le 27 février, lors de la dernière de TPMP sur C8, et le 9 décembre 2024, lors du numéro de Quotidien avec le trio Lecaplain, Tsamère et Ferrari –, avoir deux émissions différentes signifie-t-il pour autant séduire deux publics distincts ? N'existe-t-il pas des passerelles entre les deux programmes ?

Depuis l'arrêt de C8, le 28 février dernier, et un Cyril Hanouna poursuivant l'aventure uniquement sur le numérique sans C8, on dispose d'un mois d'audience pour tenter de répondre à cette question. Et, pour savoir si la fin de la chaîne gratuite de Canal+ décidée par l'Arcom profite à d'autres, notamment au troisième talk-show français, C à vous (France 5), produit par