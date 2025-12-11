Caries dentaires: la Haute autorité de santé recommande le remboursement de quatre traitements

Dans un cabinet dentaire à Washington le 28 octobre 2021 ( AFP / Olivier DOULIERY )

Face à un nombre encore élevé de Français souffrant de caries mal soignées, notamment chez les enfants et les personnes peinant à accéder aux soins, la Haute autorité de santé recommande jeudi de rembourser quatre types de traitements.

Les actes concernés sont l'élimination de la carie, la mise en place d'un matériau pour sceller, la dévitalisation partielle, et la pose d'une couronne préfabriquée sur les dents de lait. La HAS avait été saisie par l'Assurance maladie pour évaluer l'intérêt de leur remboursement.

En France, "environ 30% des enfants de 6 ans (jusqu’à 50% en zones défavorisées) et 25% des adultes de 35-44 ans présentent au moins une carie non soignée, avec un accès aux soins inégal selon l’âge, le territoire et le niveau socio-économique", expose l'autorité indépendante de santé.

Outre des douleurs prolongées et des infections locales, les caries non traitées peuvent provoquer des complications en cas de maladies chroniques (pathologies cardiovasculaires, diabète, cancer…). Et la perte de dents, en plus d'être un "handicap esthétique et social", peut entraîner à terme des carences nutritionnelles.

Certaines personnes - en situation de handicap ou âgées vivant en institution et rencontrant des difficultés à se déplacer, femmes enceintes, très jeunes enfants - sont "particulièrement vulnérables".

Or, à chaque stade d'une carie, un traitement est possible, permettant parfois de préserver la dent à long terme.

La HAS, dont les avis sont généralement suivis par le ministère de la Santé, est donc favorable au remboursement par l'Assurance maladie d'une élimination de la carie via des instruments manuels - mais non rotatifs comme la fraise -, suivie de l’obturation de la cavité avec un matériau dentaire adhésif.

Elle approuve aussi la prise en charge de l'application d’un produit de scellement au niveau d'une petite carie débutante, et celle du retrait d’une partie de la pulpe d’une dent cariée, accompagné de l'application d’un biomatériau protecteur et régénérant.

La HAS recommande également le remboursement de la pose d'une couronne préfabriquée adaptable sur une dent de lait, notamment avec une technique de collage.

Alors que l'approche préventive grandit progressivement en France, l’objectif dans la santé bucco-dentaire est d'éviter les problèmes dès le jeune âge, puis d’enrayer rapidement l’évolution d'une carie par des interventions peu invasives et conservatrices. L'espoir est aussi de limiter, à long terme, les traitements plus traumatiques et coûteux (prothèses et implants).