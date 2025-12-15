La FIFA compte ses billets, les supporters dégoûtés

Les tarifs de la Coupe du monde 2026 réservés aux groupes officiels de supporters ont suscité l’indignation, partout en Europe, ce week-end. En repoussant les limites de la cupidité, la FIFA privera des centaines (voire des milliers) de fidèles de la possibilité de suivre leur équipe l’été prochain. Merci Gianni...

Entre 180 et 520 euros pour Angleterre-Panama. Entre 155 et 430 euros pour Allemagne-Curaçao. Entre 150 et 430 euros pour Écosse-Haïti. Entre 191 et 518 euros pour voir la France contre la Bolivie, le Suriname ou l’Irak. Pas choquant pour des formules d’hospitalité… sauf que ces tarifs sont ceux des simples tickets destinés aux supporters officiels des équipes concernées. Des prix exorbitants qui ont provoqué une levée de boucliers, et qui ont d’ores et déjà mis fin aux rêves de certains de vivre la Coupe du monde sur place.

« Une vraie trahison »

L’association Football Supporters Europe s’est dite « choquée » en voyant les prix « imposés par la FIFA aux supporters les plus fidèles » . Son communiqué dézingue logiquement la stratégie de l’instance : « La catégorie de prix la plus basse ne sera pas accessible aux supporters les plus fervents par l’intermédiaire de leurs associations nationales, car la FIFA a choisi de réserver le nombre limité de billets de catégorie 4 à la vente générale, soumis à une tarification dynamique. Il s’agit là d’une trahison monumentale de la tradition de la Coupe du monde, qui ignore la contribution des supporters à ce spectacle. » Les supporters officiels n’ont en effet que trois catégories de prix à leur disposition.…

Tous propos recueillis par QB sauf mentions.

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com