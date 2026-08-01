La Fifa abandonne son projet d'ouverture de la CdM à des investisseurs privés

(Actualisé avec Infantino)

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a déclaré vendredi que l'instance dirigeante du football mondial avait abandonné son projet de céder une participation dans la Coupe du monde à des investisseurs privés en raison des vives critiques suscitées par ce projet.

La Fifa envisageait de lever jusqu'à 4,2 milliards de dollars en cédant environ 20% des parts d'une nouvelle entité chargée d'organiser ses compétitions, dont la Coupe du monde.

Cette proposition, rendue publique mardi, s'est heurtée à une vague de protestations. L'instance dirigeante du football européen, l'UEFA, a notamment menacé de boycotter la Coupe du monde et a accusé la Fifa de vendre "l'âme" du football. La confédération asiatique et celle d'Amérique du Nord et centrale se sont également opposées au projet.

"Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est apparu clairement que ce projet avait créé des divisions d'une nature telle que, quel que soit le niveau de soutien, elles ne servaient plus l'objectif initialement fixé", a déclaré Gianni Infantino dans un communiqué diffusé vendredi soir.

"Notre objectif a toujours été – et sera toujours – d'unir et d'améliorer. Par conséquent, cette proposition ne sera pas mise en oeuvre."

La Fifa avait fait valoir que la cession d'une participation minoritaire dans ses activités commerciales permettrait de lever des milliards de dollars pour financer le développement du sport à l'échelle mondiale, et avait accusé les médias de présenter la proposition sous un jour trompeur.

Gianni Infantino, dont le principal conseiller a démissionné vendredi pour protester contre une initiative qu'il a présentée comme "personnelle" du président de la Fifa, avait écrit aux fédérations membres pour leur indiquer qu'elles recevraient chacune 40 millions de dollars si elles acceptaient sa proposition avant le 19 septembre.

"Mon intention est de réunir à nouveau toutes les parties concernées dans les jours et les semaines à venir, dans un esprit d'intérêt commun pour notre sport, et dans le but de poursuivre le développement du football", écrit Gianni Infantino, qui briguera un nouveau mandat l'an prochain.

(Rédigé par Ian Ransom, Aadi Nair and Rohith Nair ; Zhifan Liu et Tangi Salaün pour la version française)