information fournie par So Foot • 12/05/2025 à 18:43

La FFF veut réformer le foot français, la LFP pourrait disparaître

RÉ-VO-LU-TI-ON !

La FFF, via Philippe Diallo, a présenté ce lundi matin à la suite de son Comex un plan de gouvernance inédit qui chamboule l’organisation actuelle du foot professionnel. L’idée ? Supprimer la LFP en tant qu’entité autonome et confier la gestion du foot pro à une nouvelle société, dirigée directement par les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 , comme évoqué par L’Équipe .…

EG pour SOFOOT.com