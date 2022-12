La Fédération française handisport pourrait faire faillite d'ici 2024

( AFP / FRED DUFOUR )

Dans un référé publié mercredi 7 décembre, la Cour des comptes a révélé la situation "préoccupante" de la Fédération française handisport. Le comité pourrait se trouver "en cessation de paiement" d'ici les Jeux de Paris en 2024.

L'avenir de la Fédération française handisport n'est plus sûr. La Cour des comptes a dressé un constat inquiétant sur la situation du comité organisateur de compétitions pour les sportifs en situation de handicap.

Suite à un contrôle des trois organismes chargés d'une partie du parasport en France, la Fédération handisport, celle du sport adapté (FFSA, handicap psychique) et le comité paralympique (CPSF), la Cour dresse un constat inquiétant de la situation de la FFH.

La "situation financière" de la Fédération française handisport (FFH) est "préoccupante" et elle pourrait se trouver "en cessation de paiement" d'ici les Jeux paralympiques de Paris, qui auront lieu du 28 août au 8 septembre 2024, s'alarme la Cour des comptes dans un référé publié mercredi.

La Fédération handisport a enchaîné les déficits depuis 2014

Interrogé par l'AFP, le délégué général de la FFH, Louis-Frédéric Doyez a expliqué que "la situation avait bougé depuis plusieurs mois", depuis les constatations de la Cour des comptes.

"Il y a 18 mois nous étions en grande difficulté mais ce n'est plus le cas", a-t-il assuré à l'AFP, faisant état d'une évolution positive de la situation.

La Cour des comptes associe cette situation à une "accumulation de déficits depuis 2014" à hauteur de 2,8 millions d'euros, alors que la FFH bénéficie "d'importantes subventions publiques" avoisinant environ 4 millions d'euros annuels.

La cour note aussi "des passifs non enregistrés pour près de 2 millions d'euros" en raison d'un conflit avec la mairie de Paris sur sa dette locative.

Par ailleurs, la mise en redressement judiciaire de sa filiale "Résidence internationale de Paris constitue une réelle menace pour la Fédération elle-même", "y compris dans la perspective des Jeux paralympiques de 2024". Et pour cause : cette résidence est l'une des seules structures hôtelières équipée pour accueillir des sportifs en situation de handicap.

La Fédération devrait être mieux accompagnée par l'État, estime la Cour des comptes

Le directeur général de la FFH a expliqué qu'un "plan de continuation", adossé à un partenaire, allait être présenté prochainement au tribunal concernant cet hôtel.

La Cour des comptes souligne aussi que la FFH contrevient à ses obligations de "gestion transparente" et que la direction des Sports, qui a la tutelle, "n’avait pas connaissance de l’ampleur des difficultés financières".

De manière plus globale, elle relève que ces fédérations "délégataires doivent être mieux accompagnées par l'État".

D'après les chiffres cités dans ce référé, la FFH compte 40 salariés, un budget de 11 millions d'euros pour 30.000 licenciés en 2020. De son côté, la FFSA compte 65.000 licenciés et un budget de 5 millions d'euros et "sa situation apparaît plutôt saine au niveau financier".

Les deux font partie des fédérations les plus aidés financièrement. Mais depuis 2016, elles ont perdu leur monopole et de nombreuses fédérations gèrent à la fois leur discipline pour les valides et les non-valides.

Pour la Cour des comptes, il doit y avoir "une réflexion gouvernementale concertée" pour "préciser le partage des rôles et les objectifs d’inclusion assignés aux différentes fédérations, ainsi que leur évolution dans le temps". Elle recommande "d'évaluer le parasport dans les fédérations qui ont reçu la délégation depuis 2016".