La Fédé italienne donne son feu vert pour un jouer un match de Serie A en Australie

Toujours plus loin.

Selon les informations de l’AFP, relayées par L’Équipe , la Fédération italienne a bel et bien validé la tenue du match de Serie A entre l’AC Milan et Côme en Australie . C’était dans les petits papiers il y a un mois, mais cela devient un peu plus concret : les deux équipes qui sont à quelques kilomètres l’une de l’autre s’affronteront à l’autre bout du monde. Et la planète dans tout ça ?…

VF pour SOFOOT.com