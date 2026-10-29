La Fed souligne la vigueur de l'économie mais brouille les perspectives pour les bons du Trésor

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* La courbe des taux américains se pentifie après la décision de la Fed et la conférence de presse de Warsh

* Les contrats à terme sur taux américains anticipent une hausse en décembre

* Les acteurs du marché remettent en question la « bonne santé » de l'économie américaine

par Gertrude Chavez-Dreyfuss et Laura Matthews

Comme prévu, la Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés mercredi, mais elle n’a pas réussi à rassurer les investisseurs obligataires, inquiets quant aux conséquences d’un resserrement monétaire progressif sur les perspectives des obligations d’État à long terme.

La banque centrale a décrit une économie suffisamment solide pour maintenir l’inflation à un niveau élevé, tout en s’abstenant de relever immédiatement les taux . Selon les analystes, cela a renforcé l’incertitude quant à l’ampleur du resserrement monétaire qui pourrait encore s’avérer nécessaire, ainsi que sur la compensation que les investisseurs pourraient exiger pour détenir des bons du Trésor à long terme, dont les rendements ont grimpé en flèche cette année pour atteindre leur plus haut niveau depuis deux décennies.

La Fed a revu à la hausse son évaluation de l’économie, passant d’une expansion « solide » lors de la réunion de septembre à une expansion « forte », tout en qualifiant l’investissement de robuste et en indiquant que la création d’emplois suivait le rythme de la croissance de la population active. Mais la manière dont tout cela conduirait à une baisse des pressions sur les prix – la principale priorité des investisseurs obligataires – restait moins claire.

“En fin de compte, si nous assistons à une forte croissance, comme le prévoit (le président de la Fed, Kevin) Warsh, nous verrons l’inflation augmenter, ce qui signifie que les préoccupations liées au déficit budgétaire et la manière d’y remédier à long terme deviendront plus pertinentes”, a déclaré Anders Persson, directeur des investissements en titres à revenu fixe mondiaux chez le gestionnaire d’actifs Nuveen, à Charlotte, en Caroline du Nord.

PERSPECTIVES D’UNE PÉRIODE PLUS COMPLEXE

La combinaison d’une croissance économique résiliente et d’une inflation persistante pourrait compliquer les perspectives budgétaires américaines, limitant la capacité de la Fed à baisser ses taux d’intérêt lorsque l’économie changera de cap et maintenant les coûts d’emprunt du Trésor à un niveau élevé.

La courbe des taux s’est pentifiée à la suite de la conférence de presse de M. Warsh, les titres à long terme ayant subi des ventes massives. L’écart entre les rendements à 2 et 10 ans s’est creusé jusqu’à 34,1 points de base US2US10=TWEB après s’être aplati au cours des dernières semaines.

Les interprétations quant aux raisons de cette évolution divergeaient. L’une d’elles était que M. Warsh n’avait pas pris d’engagement définitif sur les futures mesures de politique monétaire, ce qui a réduit les anticipations de hausse des taux. Il a également laissé entendre que la dernière hausse des taux de la Fed commençait à porter ses fruits et que les conditions financières avaient commencé à se resserrer.

La pentification de la courbe des taux des bons du Trésor américain qui en a résulté souligne toutefois la tension croissante entre une Fed disposée à attendre davantage de signes avant d’ajuster sa politique et des investisseurs de plus en plus préoccupés par les pressions persistantes sur les prix et les risques liés à la détention de dette publique à long terme.

Les rendements des bons du Trésor ont grimpé sur la plupart des échéances, à partir du segment intermédiaire de la courbe – entre 5 et 7 ans –, à la suite de la dernière décision de la Fed, les rendements à plus long terme étant particulièrement sous pression.

“La vague de ventes sur le marché obligataire s’explique par le fait que la Fed aura du mal à relever ses taux de manière significative sans provoquer de problèmes quelque part”, a déclaré Byron Anderson, responsable des titres à revenu fixe chez Laffer Tengler Investments à Scottsdale, en Arizona.

Selon les analystes, la vague de ventes sur les échéances longues suggère que les investisseurs sont confrontés à des enjeux allant au-delà des seules perspectives immédiates de la politique monétaire, dans un contexte d’incertitude inflationniste et de préoccupations budgétaires qui menacent de maintenir les coûts d’emprunt à long terme à un niveau élevé.

“Les investisseurs devraient se préparer à ce que les taux d’intérêt restent élevés, la Fed s’attachant à ramener l’inflation vers son objectif de 2 %”, a déclaré Phil Blancato, stratège en chef des marchés chez Osaic, une société de gestion de patrimoine basée à New York.

Les marchés financiers anticipent déjà la possibilité d’une nouvelle hausse en décembre, et les prévisions de hausses supplémentaires l’année prochaine viennent renforcer l’incertitude quant aux perspectives de politique monétaire.

LA FED SURESTIME-T-ELLE LA VITALITÉ DE L'ÉCONOMIE?

Les acteurs du marché ont également remis en question l’évaluation de l’économie par la Fed.

“Sur quoi se basent-ils pour revoir à la hausse leurs prévisions économiques? La moyenne mobile des créations d’emplois hebdomadaires selon ADP affichait une tendance à la hausse entre les réunions de juillet et de septembre, mais elle est en baisse depuis”, a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management à Menomonee Falls, dans le Wisconsin.

“Les prévisions GDPNow de la Fed d’Atlanta sont passées d’une situation très dynamique à une simple stagnation”, a-t-il ajouté.

Alors que la croissance s'essouffle quelque peu, l'économie n'aurait peut-être pas besoin de s'affaiblir beaucoup pour remettre en cause ces perspectives optimistes, selon certains observateurs.

Andrew Hollenhorst, économiste en chef pour les États-Unis chez Citigroup, a déclaré que M. Warsh “exagérait l’ampleur de la vigueur de l’économie américaine, ce qui signifie qu’il fixera probablement la barre relativement bas pour une surprise à la baisse”.

Cette incertitude quant aux perspectives économiques peut peser sur les bons du Trésor situés à l’extrémité courte de la courbe, où les rendements sont particulièrement sensibles aux fluctuations des taux. Mais la pression sur les obligations à plus longue échéance reflète un ensemble plus large de préoccupations.

Les investisseurs détenant des bons du Trésor à 10 et 30 ans sont davantage exposés aux variations des anticipations d’inflation et des taux d’intérêt au fil du temps. Lorsque l’incertitude s’accroît, ils peuvent exiger une compensation supplémentaire pour assumer ce risque de duration, ce qui fait grimper les rendements et baisser les cours des obligations.

Si les investisseurs perdent confiance dans les perspectives d’inflation à long terme ou exigent une compensation plus importante pour les besoins d’emprunt de l’État, la prime de durée — la compensation supplémentaire exigée par les investisseurs pour détenir des obligations à plus long terme — peut augmenter même en l’absence de changement correspondant dans les anticipations concernant le taux directeur de la Fed.

M. Persson, de Nuveen, a déclaré que “les inquiétudes concernant la pression sur les perspectives budgétaires” sont le moteur de la partie longue de la courbe.