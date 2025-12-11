La Fed reconduit à l'unanimité le mandat de 11 présidents de banques régionales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur le processus et le contexte dans les paragraphes 3 à 7)

La Réserve fédérale a déclaré jeudi que11 des présidents deses banquesrégionales avaient été reconduits dans leurs fonctions avec l'accord unanime du Conseil des gouverneurs de la banque centrale américaine, mettant fin à un processus habituellement routinier qui avait fait l'objet d'un examen plus approfondi sous la pression du président Donald Trump et de son administration. Leurs nouveaux mandats de cinq ans commenceront le 1er mars, a indiqué la Fed dans un communiqué. Les reconductions, qui ont été approuvées par les sept membres du conseil d'administration de la Fed, comprenaient le premier vice-président de chaque banque régionale . Les renouvellements concernent tous les présidents des banques régionales de réserve , à l'exception du président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, qui a déjà annoncé son intention de prendre sa retraite au début de l'année prochaine. La première vice-présidente de la Fed d'Atlanta, Cheryl Venable, a été reconduite dans ses fonctions et assurera la présidence par intérim jusqu'à ce que le conseil d'administration de la banque lui trouve un successeur. Selon la loi, les présidents des banques de réserve ont des mandats simultanés de cinq ans et doivent faire l'objet d'un processus de reconduction vers la fin de chaque mandat. Cette fois-ci, le conseil de la Fed a conclu ce processus plus tôt que jamais depuis au moins 2006, selon les archives de la banque centrale américaine. Leprocessus de renouvellement des mandats nesuscite généralement que peu d'attention, mais les efforts déployés par M. Trump pour limoger la gouverneure de la Fed, Lisa Cook - une affaire actuellement portée devant la Cour suprême - et les récentes critiques du secrétaire au Trésor, Scott Bessent, à l'encontre des présidents des banques de réserve, qui ont été recrutés en dehors de leur district, ont jeté la lumière surce processus. L'accord unanime semble avoir inclus le gouverneur Stephen Miran, que M. Trump a nommé au conseil d'administration de la Fed il y a quelques mois après la démission inattendue d'Adriana Kugler.

Ces derniers mois, les présidents des banques régionales ont formé le noyau d'une aile de décideurs politiques de la Fed hésitant à réduire davantage les taux d'intérêt. La reconduction du mandat a été annoncée un jour après que la Fed a réduit les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage pour la troisième réunion consécutive. Deux des présidents régionaux de la Fed ont voté contre cette mesure mercredi, préférant laisser les taux inchangés.

La lenteur des réductions de taux a irrité Trump , qui s'en prend régulièrement à la banque centrale et au président de la Fed Jerome Powell pour ne pas avoir réduit davantage les coûts d'emprunt.