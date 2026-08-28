La « Fed plus discrète » de Warsh comporte désormais une petite pointe d'orientation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les observateurs de la Fed soulagés après que Warsh a enfin donné son avis sur les perspectives de politique monétaire

* Les propos tenus par Warsh à Jackson Hole renforcent les anticipations du marché concernant une hausse des taux en septembre

* Son discours éclaire au moins en partie la manière dont il prend ses décisions en matière de politique monétaire

par Michael S. Derby et Howard Schneider

Le refus du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, de donner le moindre indice sur les perspectives de politique monétaire semblait s'être quelque peu atténué vendredi, face à un marché obligataire réclamant à grands cris son avis sur la forte inflation et les mesures qu'il pourrait prendre pour y remédier. Dans son premier discours prononcé lors du symposium économique annuel de la Fed de Kansas City à Jackson Hole, dans le Wyoming, M. Warsh en a dit juste assez pour que les marchés financiers se sont orientés vers l’anticipation d’une hausse des taux d’intérêt le mois prochain, ce que les observateurs ont perçu comme un retour bienvenu aux pratiques traditionnelles de la Fed.

« Voici mon critère: nous devons être convaincus que l’inflation sous-jacente se rapproche de notre objectif, de manière claire et à un rythme suffisant », a-t-il déclaré à l’auditoire composé de banquiers centraux du monde entier. « Sinon, nous avons du pain sur la planche. »

Il s’agit d’un revirement notable de la part d’un dirigeant de banque centrale qui, dans le même discours, a toutefois affirmé qu’« une Fed plus discrète, plus ciblée dans ses communications, est mieux à même d’atteindre ses objectifs ».

« Nous avons désormais une meilleure idée de la façon dont le président Warsh perçoit l’économie, ce qui est très utile et très constructif », a déclaré Nathan Sheets, économiste en chef mondial chez Citigroup, lors d’une conférence téléphonique après le discours de M. Warsh. Quant à la manière dont M. Warsh a abordé l’économie, « le fait de disposer de son diagnostic constitue un pas en avant significatif par rapport à la situation qui prévalait à l’issue de la conférence de presse de juillet ». Warsh a changé de cap alors que le débat faisait rage: allait-il se contenter de reproduire sa prestation lors de la conférence de presse du 29 juillet , à la suite de la décision de la Fed de maintenir son taux directeur inchangé dans une fourchette de 3,50% à 3,75% et de rester discret sur les taux et ses réflexions en matière de politique monétaire, ou allait-il commencer à s’exprimer comme l’ont fait les récents présidents de la Fed? Les propos de Warsh sont restés mesurés, se situant à mi-chemin entre ces deux attentes et en disant juste ce qu’il fallait pour que les marchés retiennent le message selon lequel les chances d’une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire des 15 et 16 septembre sont désormais bien plus élevées.

Il a introduit ses propos par une boutade suggérant qu’il ne s’écarterait pas trop de son schéma habituel: « Vous pouvez appeler cela un aperçu… vous pouvez appeler cela une feuille de route… mais ne l’appelez surtout pas des indications prospectives. »

Pour les marchés, ce qui a suivi — un aperçu de sa « fonction de réaction » plutôt qu’une promesse ferme quant à l’orientation à suivre — a constitué un signal suffisamment fort pour permettre aux marchés à terme de réévaluer les perspectives de la Fed, parallèlement à des évolutions sur les marchés obligataires et boursiers, afin de refléter la perspective d’un resserrement de la politique monétaire.

UNE CLARTÉ BIENVENUE

Robert Tetlow, économiste chercheur et ancien haut responsable de la Fed, a déclaré que la crainte de M. Warsh selon laquelle fournir des indications sur les taux fausserait les prix du marché était exagérée. Mais il a ajouté: « C’était une très bonne chose qu’il ait présenté un aperçu de sa vision actuelle de l’économie » et qu’il était « bon d’entendre que son évaluation est tout à fait conventionnelle ».

Jusqu’à vendredi, le vide créé par la réticence de Warsh depuis sa prise de fonction en mai avait été comblé par toute une série de responsables de la Fed, qui n’ont pas hésité à se montrer ouverts à une hausse des taux ni à appeler explicitement à une telle mesure, dans un contexte de données sur l’inflation bien supérieures à l’objectif de 2 % de la banque centrale.

La plupart d’entre eux se sont toutefois montrés disposés à souscrire à l’avis de Warsh, selon lequel les indications prospectives constituent une relique de la période de crise qui n’est plus nécessaire. Sa décision de mettre fin à cette pratique lors de la réunion des 16 et 17 juin était « tout à fait la bonne décision, car les incertitudes sont telles que nous n’avions ni la confiance ni la conviction nécessaires pour affirmer: “Eh bien, la direction que nous prenons ou la façon dont nous envisageons l’avenir sont assez claires” », a déclaré le président de la Fed de New York, John Williams, lors d’un entretien accordé à Reuters au début du mois.

Les responsables des banques centrales n’ont pas hésité à faire part de leurs opinions sur la politique monétaire, et certains ont souligné que le fait de partager leurs perspectives relevait de la responsabilité et contribuait à une meilleure élaboration des politiques.

« Je considère que la communication de mes points de vue est un élément essentiel de ma fonction », a déclaré vendredi la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, lors d’une interview accordée à Bloomberg TV avant le discours de M. Warsh. « Je dois contribuer à faire connaître mes opinions afin que les entreprises et les ménages puissent prendre des décisions en meilleure connaissance de cause. »

Dans une interview accordée au podcast « Rapid Reaction » et rendue publique jeudi, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a également plaidé en faveur d’une communication au public sur la réflexion de la banque centrale.

« Si vous ne donnez aucune explication sur la manière dont vous réagissez ou sur ce que vous observez dans l’économie, alors les gens vont imaginer ce qu’ils veulent », a déclaré M. Goolsbee. Et cela peut entraîner davantage de volatilité sur les marchés, et non l’inverse, a-t-il ajouté.

L’ancien président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, aujourd’hui professeur à la Wharton School de l’université de Pennsylvanie, a déclaré que l’essentiel pour M. Warsh était que ses changements de discours s’accompagnent d’actions qui les étayent.

Notant que l’inflation se maintient au-dessus de l’objectif de la Fed depuis près de six ans, M. Harker a déclaré: « On ne peut pas se contenter de répéter que c’est notre mission » de la ramener à 2 %, sans prendre ensuite les mesures nécessaires pour y parvenir.

« Comme le dit le vieil adage, les actes sont bien plus éloquents que les paroles », a-t-il ajouté.