 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Fed doit trouver un équilibre entre les risques liés à l'emploi et à l'inflation - Powell
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 19:06

Le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a déclaré mardi que la banque centrale américaine se trouvait dans une "situation difficile", citant notamment le risque d'une inflation plus forte que prévu, tandis que la faible croissance de l'emploi suscite des inquiétudes.

Dans des remarques préparées pour un discours devant la Chambre de commerce de Rhode Island, Jerome Powell a donné peu d'indications sur le moment où il pense que la Fed pourrait réduire à nouveau ses taux d'intérêt, soulignant qu'il existe un risque de les abaisser trop rapidement et de provoquer une nouvelle flambée de l'inflation, ou de le faire trop lentement et de voir une augmentation du chômage.

"Les risques à court terme pour l'inflation sont orientés à la hausse et les risques pour l'emploi à la baisse - une situation difficile", a déclaré Jerome Powell, répétant les termes utilisés la semaine dernière lorsque la banque centrale a réduit son taux de référence d'un quart de point de pourcentage pour la première fois depuis décembre 2024.

Le taux actuel, compris entre 4% et 4,25%, est toujours considéré comme suffisamment élevé pour contrer les pressions sur les prix dans l'économie, mais, a-t-il dit, "nous laisse bien positionnés pour répondre aux développements économiques potentiels. Notre politique n'est pas figée".

Si cette phrase est en quelque sorte un mantra pour les responsables de la Fed, elle prend mardi une résonance particulière, car des opinions divergentes émergent au sein de l'institution sur ce que devrait être l'évolution appropriée des taux d'intérêt.

Des responsables de la banque centrale ont remis en question lundi la nécessité de nouveaux assouplissements, invoquant l'inflation encore élevée, tandis que le nouveau gouverneur de la Fed, Stephen Miran, et la vice-présidente chargée de la surveillance, Michelle Bowman, ont mis en garde contre les risques liés à un manque de détermination à l'heure de protéger le marché du travail.

La médiane des décideurs de la Fed prévoit des réductions d'un quart de point lors des réunions d'octobre et de décembre de la Fed.

"Si nous assouplissons notre politique de manière trop agressive, nous pourrions laisser le travail sur l'inflation inachevé et devoir faire marche arrière plus tard pour rétablir complètement une inflation de 2%. Si nous maintenons une politique restrictive trop longtemps, le marché du travail pourrait s'assouplir inutilement", a-t-il averti.

Le président de la banque centrale a reconnu qu'il y avait des raisons de s'inquiéter au sujet du marché du travail, la croissance récente de l'emploi "étant inférieure au seuil de rentabilité nécessaire pour maintenir le taux de chômage à un niveau constant.

D'autres indicateurs de l'emploi sont "globalement stables", a-t-il précisé.

L'inflation reste quant à elle "quelque peu élevée", les droits de douane imposées par la Maison blanche entraînant une hausse des prix, un impact qui devrait s'atténuer, selon Jerome Powell, qui a toutefois souligné que cela prendrait du temps et qu'il appartenait à la Fed de "veiller à ce que cette hausse ponctuelle des prix ne se transforme pas en un problème d'inflation permanent".

La banque centrale subit une forte pression de la part de l'administration Trump pour qu'elle réduise ses taux, le président ayant même tenté de destituer la gouverneure Lisa Cook, et les représentants de l'administration remettant en question la pertinence des programmes d'urgence de la Fed pendant la pandémie de COVID-19 et pendant la crise économique de 2007 à 2009.

(Howard Schneider ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Banques centrales
Inflation
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Au siège de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à Genève, le 13 mars 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Il n'y a pas de lien avéré entre le paracétamol, les vaccins et l'autisme, affirme l'OMS
    information fournie par AFP 23.09.2025 19:05 

    Il n'y a pas de lien avéré entre le paracétamol et l'autisme, et les vaccins ne provoquent pas ce trouble, contrairement à ce que suggère l'administration Trump, a affirmé mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le président américain Donald Trump a fortement ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s'adresse à l'Assemblée générale de l'ONU, le 23 septembre 2025 à New York. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Trump lance une attaque désinhibée contre l'ONU et l'Europe
    information fournie par AFP 23.09.2025 19:00 

    Donald Trump a lancé mercredi une attaque désinhibée contre les Nations unies et averti l'Europe qu'elle courait à sa perte si elle ne s'alignait pas sur sa vision anti-immigration et climatosceptique. En 2018, le discours plein de vantardise du président américain ... Lire la suite

  • L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes ( AFP / Nicolas TUCAT )
    L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:34 

    Les géants de la tech en font-ils assez pour protéger leurs utilisateurs contre les arnaques financières en ligne? C'est ce que veut vérifier l'Union européenne, au risque de s'attirer de nouveau les foudres de Donald Trump, qui fustige l'interventionnisme de Bruxelles ... Lire la suite

  • A Lagos, mourir par manque d'ambulances et excès d'embouteillages
    A Lagos, mourir par manque d'ambulances et excès d'embouteillages
    information fournie par AFP Video 23.09.2025 17:23 

    Une centaine d'ambulances pour plus de 20 millions d'habitants : à Lagos, il n'est pas rare de mourir avant l'arrivée des secours ou coincé dans les embouteillages monstres qui paralysent la capitale économique du Nigeria.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank