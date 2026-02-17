La Fed doit se pencher en profondeur sur l'impact de l'IA pour prendre les bonnes décisions en matière de taux d'intérêt, selon Mary Daly

La Réserve fédérale doit creuser profondémentdans les données pour évaluer si l'intelligence artificielle stimule la croissance de la productivité et permet une croissance économique plus rapide sans déclencher une inflation qui l 'obligerait à freiner avec une politique plus stricte, a déclaré mardi la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly.

L'administration Trump affirme que c'est déjà le cas, et certains économistes affirment que l'augmentation des investissements dans l'intelligence artificielle stimulera davantage la croissance de la productivité, créant une économie qui, comme dans les années 1990 avec l'adoption des ordinateurs et des logiciels, pourrait croître plus rapidement qu'auparavant, même si l'inflation restait maîtrisée.

Jusqu'à présent, a déclaré Mary Daly dans des remarques préparées pour un événement organisé à l'université d'État de San Jose par le Silicon Valley Leadership Group, "la plupart des macro-études sur la croissance de la productivité ne trouvent que peu de preuves d'un effet significatif de l'IA." Cela pourrait être dû au fait qu'il est encore trop tôt pour voir les résultats des améliorations apportées par les investissements des entreprises individuelles dans certains secteurs de l'industrie.

Ou, a-t-elle dit, "il se peut aussi que nous n'en soyons tout simplement pas encore là, et qu'il faille beaucoup plus de temps pour que des transformations se produisent à l'échelle de l'économie.

Pour savoir comment la Fed doit réagir - si une croissance économique plus rapide peut être un signe avant-coureur d'une inflation à venir ou si elle peut être bénigne en ce qui concerne les pressions sur les prix - la banque centrale devra faire ce qu'elle a fait dans les années 1990 sous la présidence d'Alan Greenspan, a déclaré Mary Daly.

À l'époque, M. Greenspan estimait que les données relatives à la productivité ne rendaient pas compte avec précision des investissements dans les ordinateurs et les logiciels qui stimulaient la productivité et qui se développaient sous le capot de l'économie. Il a plaidé en faveur d'un maintien des taux au lieu de les augmenter pour éviter l'inflation, et il s'est avéré qu'il avait raison, selon Mary Daly.

Pour déterminer si un phénomène similaire se produit avec l'IA, la Fed devra examiner les données nationales, s'entretenir avec les entreprises et évaluer la direction que prend l'économie, a expliqué Mary Daly.

"La volonté de confronter ce que nous savons et ce que nous ignorons est essentielle pour élaborer une politique appropriée et durable au service de tous les Américains", a déclaré Mary Daly.

Mary Daly n'a pas abordé son point de vue sur la définition de la politique monétaire à court terme. Elle a déclaré précédemment qu'elle soutenait la décision de la Fed de maintenir ses taux dans la fourchette 3,50 %-3,75 % le mois dernier, bien qu'elle ait également déclaré qu'il était possible de réduire le taux directeur pour soutenir un marché de l'emploi où, selon elle, les travailleurs se sentent coincés par la rareté des opportunités d'emploi et des salaires qui sont grignotés par l'inflation.