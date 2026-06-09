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La FDA élargit l'éventail des crèmes solaires en autorisant un nouvel ingrédient pour la première fois depuis les années 1990
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 17:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a annoncé mardi avoir ajouté le bémotrizinol à sa liste des principes actifs autorisés, ce qui en fait le premier nouveau filtre UV à être homologué pour les crèmes solaires en vente libre depuis la fin des années 1990.

* Le bemotrizinol aide à protéger contre les rayons ultraviolets A et B et présente un faible taux d'absorption par la peau dans l'organisme, a précisé la FDA.

* L'agence a déclaré que cet ingrédient était considéré comme sûr et efficace pour une utilisation chez les adultes et les enfants âgés de six mois et plus.

* “Le bemotrizinol est utilisé en toute sécurité en Europe depuis des décennies, et la décision de la FDA renforcera la concurrence et la confiance des consommateurs dans les produits solaires”, a déclaré Robert F. Kennedy Jr., secrétaire à la Santé et aux Services sociaux.

* La FDA a finalisé sa décision dans les sept mois suivant la publication de son projet d’ordonnance.

* DSM Nutritional Products LLC avait déposé une demande d’ajout du bémotrizinol, à des concentrations allant jusqu’à 6%, en tant que nouvel ingrédient actif dans la monographie des produits en vente libre (OTC) pour les écrans solaires.

* Un médicament figurant dans la monographie des médicaments en vente libre, tel qu'un produit de protection solaire, peut être commercialisé sans demande d'autorisation de mise sur le marché s'il répond à certaines exigences.

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