La FDA autorise la commercialisation des nouvelles cigarettes électroniques et des capsules aromatisées de Juul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et du commentaire du directeur général de Juul Labs)

Vendredi, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a autorisé la commercialisation de trois nouveaux produits de cigarette électronique « JUUL2 », dernière étape en date d'une série d'autorisations accordées à des produits à base de nicotine qui, selon l'agence, pourraient constituer une alternative moins risquée aux cigarettes traditionnelles.

Voici quelques détails:

* La FDA a autorisé Juul Labs à commercialiser une cartouche aromatisée au tabac, une cartouche aromatisée au menthol et le dispositif JUUL2, dans le cadre de la procédure de demande préalable à la mise sur le marché des produits du tabac (PMTA) de l’agence.

* L’agence a indiqué que son examen avait révélé qu’une part importante des fumeurs adultes était passée des cigarettes combustibles aux produits autorisés, la cartouche au menthol enregistrant de meilleurs résultats que la cartouche au tabac.

* « L’avantage supplémentaire pour les adultes qui fument des cigarettes est suffisant pour l’emporter sur les risques liés au produit aromatisé au menthol, y compris son attrait pour les jeunes », a déclaré la FDA.

* L’année dernière, la FDA avait autorisé la cigarette électronique Juul ainsi que ses capsules de recharge aromatisées au tabac et au menthol, disponibles en concentrations de nicotine de 3 % et 5 %.

* Juul, qui occupait autrefois une position dominante sur le marché américain du vapotage, a vu sa situation se détériorer lorsque ses produits aromatisés ont fait l’objet d’une surveillance accrue en raison de leur popularité auprès des adolescents, ce qui a conduit à une interdiction fédérale de commercialisation en 2022, qui a été suspendue puis annulée en 2024.

* « Nous allons nous appuyer sur la plateforme JUUL2 pour déposer une série solide de demandes d’autorisation auprès de la FDA, notamment pour des produits contenant 5 % de nicotine et une gamme de variétés aromatisées », a déclaré K.C. Crosthwaite, directeur général de Juul Labs.

* Les capsules autorisées vendredi contiennent environ 1,5 % à 1,6 % de nicotine, a précisé la FDA, portant ainsi à 48 le nombre total de produits de cigarette électronique autorisés.

* Cette décision intervient quelques jours après que l’agence a autorisé les sachets de nicotine ZYN Ultra de Philip Morris .