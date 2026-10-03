La FDA américaine clôt l'enquête sur la présence du parasite Cyclospora dans la laitue et établit un lien étroit avec Taylor Farms Mexico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions et de commentaires dans les paragraphes 1 à 3, 8 et 11 à 14; commentaire de Taylor Farms dans les paragraphes 4 à 6)

* La FDA indique que deux échantillons environnementaux se sont révélés positifs à la Cyclospora sur les sites d’un transformateur et d’un producteur

* Taylor Fresh Foods affirme que les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer de manière concluante comment la contamination s'est produite

* La FDA prévoit une refonte en 10 points pour améliorer la surveillance des parasites et la prévention des épidémies

par Julie Steenhuysen et Kamal Choudhury

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a annoncé vendredi avoir conclu son enquête sur la plus grande épidémie interétatique jamais enregistrée impliquant le parasite Cyclospora, affirmant qu'il existait des preuves solides d'un lien avec la laitue iceberg râpée faisant l'objet d'un rappel, provenant de la filiale mexicaine de Taylor Farms.

Cette épidémie, qui a rendu malades des milliers de personnes, a entraîné l’un des plus importants rappels alimentaires de ces dernières années et a relancé l’examen minutieux des contrôles de sécurité alimentaire pour les produits importés.

La FDA a indiqué que son enquête n’avait pas permis de déterminer de manière définitive comment la contamination s’était produite, mais que deux échantillons avaient révélé la présence de Cyclospora dans l’environnement où la laitue était cultivée et transformée.

Un échantillon a été prélevé dans un bassin contenant des eaux usées sortantes de l’usine de transformation de Taylor Farms de México, et l’autre dans un fossé de drainage chez un producteur de laitue iceberg, a-t-elle précisé.

Un porte-parole de la société mère Taylor Fresh Foods a déclaré: “Le producteur indépendant chez lequel un échantillon positif a été détecté ne fait plus partie de notre réseau de fournisseurs. L’échantillon mentionné par la FDA provenait d’eaux usées et d’eaux d’égout rejetées à l’extérieur de notre site de transformation.

“Comme l’a noté la FDA dans son rapport, il n’existe actuellement pas suffisamment de preuves pour déterminer de manière concluante comment la contamination s’est produite ni comment les résultats de ces échantillons s’inscrivent dans le cadre du génotypage en cours des échantillons cliniques”, a ajouté le porte-parole, faisant référence à la déclaration de la FDA selon laquelle elle a l’intention de comparer ces échantillons avec ceux prélevés sur les patients tombés malades lors de cette épidémie.

Cette épidémie, qui a duré tout l’été, a ébranlé la confiance des consommateurs: certains clients ont évité d’acheter des fruits et légumes crus et de manger au restaurant, ce qui a fait baisser la fréquentation dans des enseignes telles que Taco Bell YUM.N , Sweetgreen SG.N et Chipotle CMG.N .

CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LA FDA

La FDA a déclaré qu’elle poursuivait ses activités post-épidémie, notamment en enquêtant sur la cause profonde, et a présenté un plan en 10 points visant à renforcer les efforts de surveillance aux États-Unis et à limiter les futures épidémies causées par ce parasite.

Les déclarations de cas de maladie et le suivi de la chaîne d’approvisionnement ont clairement confirmé le lien entre la laitue faisant l’objet d’un rappel et l’épidémie qui a touché plusieurs États et provoqué des troubles intestinaux, a déclaré la FDA.

Les analyses génétiques des deux échantillons positifs sont terminées, et l’autorité de régulation continue d’analyser la concordance entre ces résultats et ceux des analyses en cours sur les échantillons prélevés chez les patients.

Bill Marler, avocat spécialisé dans les maladies d'origine alimentaire, a déclaré qu'il serait essentiel de déterminer si les génotypes, ou profils génétiques, des deux échantillons correspondent à ceux des parasites prélevés chez les personnes tombées malades lors de cette épidémie.

La fin de l’enquête de la FDA montre que les autorités ne peuvent pas faire grand-chose de plus pour remonter à la source de l’épidémie, a déclaré Craig Hedberg, expert en sécurité alimentaire à l’université du Minnesota.

Les deux échantillons positifs signalés par la FDA concordent avec les données épidémiologiques relatives à la phase principale de l’épidémie survenue cet été, a précisé M. Hedberg.

“Tout cela concorde avec le tableau qui s’est dessiné au cours de l’été, la majeure partie des cas liés à l’épidémie étant associée à de la laitue provenant du Mexique”, a-t-il déclaré.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont déclaré l’épidémie terminée le 11 septembre. Quelque 12 883 personnes réparties dans 21 États sont tombées malades après avoir consommé de la laitue contaminée; 570 personnes ont été hospitalisées et deux sont décédées.

L’épidémie liée à la laitue iceberg a représenté plus de la moitié des 19 883 cas de cyclosporose confirmés en laboratoire aux États-Unis et signalés depuis le 1er mai. Ce chiffre dépasse de loin celui de 2025, année au cours de laquelle 1 180 cas avaient été signalés aux États-Unis entre le 1er mai et le 31 août.

La FDA a indiqué que des hauts responsables de l’agence avaient rencontré les autorités mexicaines de santé publique et agricoles le 8 septembre afin de discuter des moyens de renforcer les efforts de prévention dans le cadre d’un partenariat américano-mexicain sur la sécurité alimentaire conclu en 2020.

Afin de prévenir des épidémies similaires avant la saison de culture 2027, la FDA a indiqué qu’elle renforcerait la surveillance des fruits et légumes historiquement associés au parasite, mènerait des actions de sensibilisation auprès des producteurs et publierait un rapport d’enquête sur l’épidémie comprenant des recommandations de prévention.

M. Marler a déclaré que pour la saison de culture 2027, l’agence devrait adopter un test de l’eau permettant de détecter ce parasite d’origine hydrique et donner accès aux registres des fournisseurs dans les 24 heures suivant l’apparition d’une épidémie. Il a ajouté que la FDA devrait également mettre en place un programme d’inspection proactif pour les producteurs mexicains avant toute épidémie et, surtout, rendre des comptes concernant les milliers de cas de cyclosporose non liés à un aliment en particulier.