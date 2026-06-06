La famille royale britannique réunie pour le mariage du fils de la princesse Anne

Le roi Charles et les membres les plus importants de la famille royale britannique se sont retrouvés samedi dans un village du sud-ouest de l'Angleterre pour célébrer le mariage de Peter Phillips, fils de la princesse Anne, soeur du roi.

Anne et son mari Timothy Laurence ont assisté à la cérémonie privée à l'église All Saints de Kemble, près de Cirencester, de même que le roi Charles et la reine Camilla, le prince héritier du trône William et son épouse Catherine.

Les princesses Eugénie et Béatrice, filles d'Andrew Mountbatten-Windsor, le frère cadet de Charles désormais privé de ses titres royaux, étaient également présentes.

Peter Phillips, petit-fils aîné de la défunte reine Elizabeth II, est 19e dans l'ordre de succession au trône britannique. Il travaille dans le secteur du sport et n'exerce aucune fonction royale officielle. Sa nouvelle épouse Harriet Sperling est infirmière en pédiatrie.

Le premier mariage de Peter Phillips avec Autumn Kelly s'était terminé par un divorce en 2021.

(Reportage Dylan Martinez, avec James Davey, version française Elizabeth Pineau)