La famille de Christophe Gleizes lance un appel à Zinédine Zidane

L’appel à ZZ.

Condamné à sept ans de prison pour avoir fait son travail, notre journaliste Christophe Gleizes est toujours enfermé en Algérie. Ce jeudi soir, sa mère et son beau-père étaient sur le plateau de France 2, lors du JT de 20H, pour parler de cette injustice qui dure depuis plusieurs jours désormais. « Une condamnation ferme de sept ans pour un journaliste qui fait son travail, on a été terrassé par cette nouvelle et donc on a décidé de lancer la médiatisation » , annonçait Sylvie Godard, la mère de Christophe Gleizes.…

RFP pour SOFOOT.com