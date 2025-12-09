 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La famille Barrière monte au capital de sa société cotée pour la retirer de la cote
information fournie par Boursorama avec AFP 09/12/2025 à 09:19

( AFP / DAMIEN MEYER )

( AFP / DAMIEN MEYER )

La holding de la famille Barrière va racheter les 25% de la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC) détenus par Casinvest afin de simplifier sa structure et demander son retrait de la cote en 2026, selon un communiqué lundi.

La holding familiale, baptisée la Société de Participations Deauvillaise (SPD), est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire de la SFCMC, qui gère le casino Barrière Croisette, trois hôtels de luxe (Le Majestic et le Gray d'Albion à Cannes, le Carl Gustaf à St Barth) et des restaurants.

L'accord qu'elle a signé avec Casinvest prévoit le rachat de 25,94% du capital de la SFCMC et de 26,82% des droits de vote, pour 1.897 euros par action.

A l'issue de l'opération, "prévue au plus tard le 19 décembre 2025", SPD détiendra 146.894 actions représentant 93,17% du capital et 96,25% des droits de vote de SFCMC.

"Nous remercions Casinvest pour sa présence fidèle et son soutien aux côtés de notre famille au capital de SFCMC, depuis de nombreuses années", commentent dans le communiqué Joy Desseigne-Barrière, directrice générale de SPD, et Alexandre Barrière, président de SPD.

"Cette opération de rachat s'inscrit dans notre volonté de simplifier l'organisation juridique du groupe pour unifier son pilotage opérationnel et accélérer son développement" poursuivent les dirigeants.

SFCMC envisage "d'ici la fin du premier trimestre 2026 la fusion-absorption de la Société Immobilière et d'Exploitation Hôtel Majestic (SIEHM), dont les titres sont admis à la négociation sur le marché Euronext Access et dont SFCMC détient 96,33% du capital", précise le groupe.

"Une fois la fusion entre SFCMC et SIEHM réalisée, SPD envisage de déposer au cours du premier semestre 2026 un projet d'offre publique de retrait assortie d'un retrait obligatoire visant le solde du capital de SFCMC, libellé au même prix par action que celui payé à Casinvest soit 1.897€, ce prix s'entendant, le cas échéant, dividende 2024/2025 attaché", poursuit-il.

Dans cette perspective, un expert indépendant préalablement soumis à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sera désigné par le Conseil d’administration de SFCMC, conformément à la réglementation boursière.

Fusions / Acquisitions

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon, à Paris le 29 août 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Marylise Léon (CFDT) appelle à "absolument" voter le budget de la Sécu
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:01 

    La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon appelle à "absolument" voter mardi le budget de la Sécurité sociale qui prévoit de suspendre la réforme des retraites de 2023. "Il faut absolument qu'il puisse y avoir l'adoption de ce budget parce qu'il y a la suspension ... Lire la suite

  • Coupures de journaux traitant du sujet de la réforme des retraites, alors que l'Assemblée nationale vote mardi le Projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2026 ( AFP / Joël SAGET )
    Budget de la Sécu : que prévoit le texte ?
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:01 

    Le projet de budget de la Sécurité sociale a été largement réécrit par les députés, qui ont amputé une large partie des économies initialement prévues. Suspension de la réforme des retraites, heures supplémentaires, taxe sur les mutuelles... Voici les principales ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu le 5 décembre 2025 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )
    Vote crucial pour le budget de la Sécu et pour Lecornu
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:00 

    Les dés retomberont mardi et son avenir peut en dépendre. Sébastien Lecornu tente le pari de faire adopter sans majorité le projet de budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée, où il s'est assuré du soutien des socialistes mais risque d'être lâché par les siens. ... Lire la suite

  • L'Union européenne a ouvert une enquête sur l'utilisation par Google de contenus en ligne pour ses services d'intelligence artificielle (IA), afin de vérifier si le groupe ne commet pas des infractions aux règles de la concurrence ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Google visé par une enquête de Bruxelles sur l'utilisation de données pour l'IA
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:00 

    L'Union européenne a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur l'utilisation par Google de contenus en ligne pour ses services d'intelligence artificielle (IA), afin de vérifier si le groupe ne commet pas des infractions aux règles de la concurrence. La démarche ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank