La famille Barrière monte au capital de sa société cotée pour la retirer de la cote

( AFP / DAMIEN MEYER )

La holding de la famille Barrière va racheter les 25% de la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC) détenus par Casinvest afin de simplifier sa structure et demander son retrait de la cote en 2026, selon un communiqué lundi.

La holding familiale, baptisée la Société de Participations Deauvillaise (SPD), est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire de la SFCMC, qui gère le casino Barrière Croisette, trois hôtels de luxe (Le Majestic et le Gray d'Albion à Cannes, le Carl Gustaf à St Barth) et des restaurants.

L'accord qu'elle a signé avec Casinvest prévoit le rachat de 25,94% du capital de la SFCMC et de 26,82% des droits de vote, pour 1.897 euros par action.

A l'issue de l'opération, "prévue au plus tard le 19 décembre 2025", SPD détiendra 146.894 actions représentant 93,17% du capital et 96,25% des droits de vote de SFCMC.

"Nous remercions Casinvest pour sa présence fidèle et son soutien aux côtés de notre famille au capital de SFCMC, depuis de nombreuses années", commentent dans le communiqué Joy Desseigne-Barrière, directrice générale de SPD, et Alexandre Barrière, président de SPD.

"Cette opération de rachat s'inscrit dans notre volonté de simplifier l'organisation juridique du groupe pour unifier son pilotage opérationnel et accélérer son développement" poursuivent les dirigeants.

SFCMC envisage "d'ici la fin du premier trimestre 2026 la fusion-absorption de la Société Immobilière et d'Exploitation Hôtel Majestic (SIEHM), dont les titres sont admis à la négociation sur le marché Euronext Access et dont SFCMC détient 96,33% du capital", précise le groupe.

"Une fois la fusion entre SFCMC et SIEHM réalisée, SPD envisage de déposer au cours du premier semestre 2026 un projet d'offre publique de retrait assortie d'un retrait obligatoire visant le solde du capital de SFCMC, libellé au même prix par action que celui payé à Casinvest soit 1.897€, ce prix s'entendant, le cas échéant, dividende 2024/2025 attaché", poursuit-il.

Dans cette perspective, un expert indépendant préalablement soumis à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sera désigné par le Conseil d’administration de SFCMC, conformément à la réglementation boursière.