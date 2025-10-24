 Aller au contenu principal
La disette record de Franck Haise en Ligue Europa
information fournie par So Foot 24/10/2025 à 09:25

Encore, ça fait beaucoup là non ?

Battu par le Celta Vigo ce jeudi (2-1), l’OGC Nice n’y arrive décidément pas en Ligue Europa. Tout comme Franck Haise, qui devient suite à cette rencontre l’entraîneur ayant dirigé le plus de rencontres en Ligue Europa sans jamais s’imposer (13 matchs pour 4 nuls, 9 défaites) . Il faut dire que les Niçois n’ont pas été aidés par l’expulsion de leur capitaine Jonathan Clauss à la 38ᵉ minute de jeu.…

TM pour SOFOOT.com

