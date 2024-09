La direction du BHV se veut rassurante sur l'avenir du magasin, en amont d'un CSE

( AFP / MARTIN BUREAU )

La direction du Bazar de l'Hotel de Ville, désormais propriété de la foncière Société des grands magasins (SGM), a de nouveau affiché sa confiance en l'avenir vendredi, avant un comité social et économique (CSE), se prévalant du soutien de la maire de Paris Anne Hidalgo.

L'édile de la capitale est ainsi citée dans le communiqué de la SGM: "J'ai confiance dans la capacité de SGM et je compte sur Frédéric Merlin", le patron de cette petite foncière, pour "continuer de faire briller" le BHV, assure Anne Hidalgo.

La direction s'y montre de nouveau rassurante alors que des inquiétudes ont émergé pendant l'été concernant la santé financière de l'emblématique grand magasin.

Elle attribue ainsi des difficultés de paiement des fournisseurs à une "situation exceptionnelle et transitoire" en lien avec des outils de gestion des factures, et dit vouloir "continuer à mettre l'accent sur les bastions" du magasin, citant le bricolage, la maison et les loisirs.

Les syndicats espèrent y voir plus clair sur la situation de l'entreprise à l'occasion de la réunion du CSE programmée ce vendredi.

Situé dans le centre de la capitale et employant plus de 1.300 personnes - sans compter de nombreux démonstrateurs travaillant pour les marques qui y sont commercialisées -, le BHV connaît des difficultés depuis plusieurs années.

Son ancien propriétaire, les Galeries Lafayette, avait multiplié les refontes pour le relancer, avant de le céder fin 2023 à la foncière lyonnaise SGM.

Mais plusieurs sources et articles de presse indiquent que les fournisseurs rencontrent des difficultés à se faire payer depuis le changement de propriétaire.

"Neuf mois après la reprise, les impayés continuent de s'accumuler et les marques menacent de se retirer. Une situation que nous n'avions jamais connue auparavant...", s'est par exemple alarmée la CGT sur son site internet.

Les syndicats du groupe, qui compte aussi un magasin à Parly 2, réunis en intersyndicale (CFDT, CFTC-CSFV, CFE-CGC, CGT, Sud-Solidaires), ont rencontré des élus parisiens début septembre pour exprimer leur inquiétude.

Dans le communiqué du BHV vendredi, Anne Hidalgo se dit "très attachée" à ce que le grand magasin qui "fait rayonner notre ville par-delà ses frontières tout en drainant une clientèle locale", "puisse conserver son ADN".