La dette frôle la barre symbolique des 3 000 milliards

Selon l'Insee, la dette publique de la France au sens de Maastricht s'établissait fin décembre 2022 à 2 950 milliards d'euros. Sur un an, elle affiche une hausse de 126,4 milliards d'euros, sur cinq ans de 695,7 milliards d'euros et sur dix ans de 1 057,5 milliards d'euros. Le montant de la dette publique de la France a été multiplié par plus de 30 depuis 1980, date à laquelle il se situait à 94 milliards d'euros. Le cap des 500 milliards avait été franchi en 1993, celui des 1 000 milliards en 2003 et celui des 2 000 milliards en 2014.

Exprimée en points de PIB, la dette publique de la France s'inscrivait fin décembre 2022 à 111,6 %, contre 112,9 % fin 2021. Elle représentait seulement 21 points de PIB en 1980 avant de fortement progresser au cours des quinze années suivantes pour dépasser la barre des % du PIB en 1996. Elle s'est ensuite stabilisée autour de ce niveau jusqu'à la crise financière des subprimes qui l'a fait bondir à 87 % début 2010. Elle n'a depuis pas cessé d'augmenter, franchissant le cap des 100 % de PIB début 2010 avant que la crise provoquée par la pandémie de Covid-19 la propulse à un niveau record de 117,8 % du PIB début 2021, un ratio inédit en France en temps de paix.

Dette publique : la bombe à retardement

En comparaison, la dette publique de l'Allemagne, qui s'établissait fin 2000 au même niveau que celle de la France (59 % du

... Source LePoint.fr