La dette américaine franchit le seuil des 40.000 milliards de dollars après avoir doublé sous les mandats de Trump et de Biden

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* La dette américaine a augmenté de 11.600 milliards de dollars au cours des deux mandats de Trump à la Maison Blanche

* Elle a augmenté de 8.400 milliards de dollars au cours du mandat de quatre ans de Biden

* Les baisses d'impôts ont pesé sur les recettes, tandis que les dépenses liées au filet de sécurité sociale et les charges d'intérêts ont augmenté

par David Lawder et Jacob Bogage

La dette totale des États-Unis a dépassé pour la première fois les 40.000 milliards de dollars, a annoncé mercredi le ministère des Finances, suscitant de nouvelles mises en garde quant à une crise budgétaire qui se profile, alors que les coûts galopants des programmes de protection sociale et des paiements d’intérêts dépassent de loin les recettes, freinées par les baisses d’impôts. Le dernier relevé quotidien du Trésor sur les soldes de trésorerie et de dette indiquait mardi un encours total de la dette publique de 40.047 milliards de dollars, un montant qui comprend32.266 milliards de dollars de titres du Trésor détenus par le public et 7.782 milliards de dollars de dette intra-gouvernementale . La dette du gouvernement fédéral a désormais plus que doublé en moins d’une décennie, passant de 19.950 milliards de dollars lors de la première investiture du président Donald Trump en janvier 2017. Environ un tiers de cette augmentation s’est produit au cours de deux années d’emprunts frénétiques du gouvernement pour financer les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 mises en œuvre par Donald Trump et l’ancien président Joe Biden, tandis que les choix de politique budgétaire des deux présidents, combinés à des déséquilibres fiscaux et budgétaires de longue date, expliquent le reste. Les organismes de surveillance budgétaire anticipaient le franchissement de ce seuil depuis des semaines et ont lancé des avertissements sévères , soulignant qu’une véritable crise de la dette pourrait éclater à moins que les législateurs ne s’attaquent à des perspectives budgétaires insoutenables et n’augmentent les impôts, ne réduisent les dépenses, ou les deux. «Une dette de quarante.000 milliards de dollars n’existe pas uniquement dans les comptes du gouvernement; elle se fait sentir dans l’ensemble de l’économie et se répercute d’une manière ou d’une autre sur le pouvoir d’achat des citoyens », a déclaré Maya MacGuineas, présidente du Comité pour un budget fédéral responsable, une organisation non partisane.

« Plus nous empruntons, plus nous aggravons l’inflation, plus nous évinçons d’autres priorités du budget et plus nous nous exposons aux urgences nationales et aux turbulences internationales », a déclaré Mme MacGuineas dans un communiqué publié juste après la publication des données du Trésor.

Elle a souligné que le seuil des 40.000 milliards de dollars avait été franchi moins de cinq mois après que la dette eut atteint 39.000 milliards de dollars, et qu’elle avait quadruplé en moins de 20 ans, alors qu’il avait fallu attendre 1981 pour qu’elle franchisse pour la première fois la barre des 1.000 milliards de dollars. « Il est stupéfiant de constater à quel point le déclin budgétaire d’une puissance mondiale peut devenir prévisible », a ajouté Mme MacGuineas. Les créanciers mondiaux pourraient déjà commencer à se montrer méfiants. Quelques jours après qu’une adjudication de 25 milliards de dollars d’obligations du Trésor à 30 ans s’est déroulée au rendement le plus élevé depuis 2021, les rendements des obligations dites « à long terme » ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis près de deux décennies, les investisseurs exigeant une rémunération plus élevée face à l’important volume d’émissions d’obligations d’État américaines.

Mercredi, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a pris une mesure audacieuse pour faire reculer les rendements des obligations à long terme, en annonçant un doublement du volume des rachats de bons du Trésor à 10 et 30 ans, pour le porter à au moins 4 milliards de dollars par opération. La prime de durée des bons du Trésor à 10 ans — qui mesure la part du rendement global du titre attribuable au risque perçu lié à leur détention sur une décennie — a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis plus d’une douzaine d’années.

Dans ce contexte, la demande de dette américaine de la part des investisseurs étrangers — qui détiennent près d’un tiers de l’ensemble des bons du Trésor — a reculé au cours de l’année écoulée, laissant davantage d’obligations aux mains d’acheteurs plus sensibles aux prix, ce qui peut exacerber la volatilité du marché, a écrit mardi John Canavan, analyste principal des marchés financiers au sein du groupe Macroéconomie et Services aux investisseurs d’Oxford Economics.

DES DÉPENSES LIÉES À LA PANDÉMIE, ET BIEN PLUS ENCORE Le Trésor a annoncé la semaine dernière le quatrième déficit mensuel le plus élevé de l’histoire des États-Unis — 432 milliards de dollars pour le mois de juillet —, les remboursements de droits de douane ayant entraîné une baisse des recettes douanières pour le troisième mois consécutif, tandis que les dépenses liées à la Sécurité sociale et aux prestations Medicare destinées aux seniors continuaient d’augmenter. Le déficit des dix premiers mois de l’exercice 2026 a déjà dépassé le déficit total de l’ensemble de l’exercice 2025, alors qu’il reste encore deux mois avant la fin de l’exercice en cours. Trump a largement ignoré le nombre décroissant de partisans de la rigueur budgétaire au sein de son parti républicain, prônant des dépenses massives tout au long de ses deux mandats. La dette publique a augmenté de 7.800 milliards de dollars au cours du premier mandat de Trump, dont plus de la moitié s’est accumulée pendant la réponse à la pandémie au cours de ses neuf derniers mois au pouvoir.

Depuis que Trump a pris ses fonctions pour la deuxième fois en janvier 2025, le poids de la dette américaine a augmenté de 3.800 milliards de dollars, soit une hausse totale de 11.600 milliards de dollars sur l'ensemble de ses deux mandats à ce jour.

La dette publique a augmenté de 8.400 milliards de dollars au cours du mandat de Biden, également marqué par d’importantes dépenses liées à la relance post-COVID-19, mais aussi par des dépenses colossales consacrées aux investissements dans les infrastructures, aux subventions en faveur des énergies propres et à d’autres priorités défendues par son parti démocrate.

LeComité pour un budget fédéral responsable estime que les choix politiques de Trump et de Biden ont fait grimper la dette fédérale bien au-delà de ce qu’elle aurait atteint en vertu des lois de finances en vigueur au moment de leur entrée en fonction.

Par exemple, le paquet législatif phare du second mandat de Trump — le « One Big Beautiful Bill Act » — ajoutera 4.700 milliards de dollars supplémentaires à la dette, selon le Bureau du budget du Congrès (CBO), l’organisme comptable non partisan au service des législateurs fédéraux.

Trump a présenté son second mandat comme axé sur la réduction des coûts, marquée par des suppressions d’emplois précoces au sein des agences fédérales ordonnées par le Département de l’efficacité gouvernementale, un organisme non gouvernemental. Mais une grande partie de ses réductions de dépenses a visé les programmes dits « discrétionnaires », qui représentent la plus petite part du budget fédéral. Les États-Unis dépensent environ 7.000 milliards de dollars par an, dont 60 % sont affectés à des programmes dits « obligatoires », notamment les prestations de la Sécurité sociale, de Medicare, de Medicaid et les soins aux anciens combattants, dont le montant augmente généralement pour suivre le rythme de la hausse du coût de la vie.

1.100 milliards de dollars supplémentaires servent à payer les intérêts sur la dette américaine, dont le coût augmente à mesure que la dette s’alourdit et que les taux d’intérêt grimpent. Le budget de l’exercice 2025 a marqué la première fois où les coûts du service de la dette ont dépassé le financement du Pentagone. Au cours des dix premiers mois de l’exercice 2026, les frais d’intérêts ont dépassé les dépenses de santé de Medicare pour devenir le deuxième poste budgétaire le plus important du budget fédéral, derrière le système de retraite de la Sécurité sociale.

Les États-Unis dépensent davantage pour financer les coûts liés à la retraite et aux soins de santé de la génération du « baby-boom », ce qui met à rude épreuve les fonds fiduciaires de la Sécurité sociale et de Medicare, alors même que les recettes provenant des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu ne suffisent pas à couvrir les dépenses fédérales.