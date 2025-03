information fournie par So Foot • 06/03/2025 à 18:12

La dernière idée de génie nous vient de Serie A

Après tout, il y a bien un Rome en Géorgie, Naples en Floride et un Turin dans l’état de New York.

Délocaliser une compétition hors de ses terres, une pratique qui devient monnaie courante. Si la Ligue 1 y a déjà songé, la Serie A qui se met elle aussi à rêver d’Amérique pour y étendre son influence. C’est ce qu’a déclaré le directeur commercial et marketing de la Serie A, Michele Ciccarese, dans The Guardian : « Qui sait, peut-être que dans une échéance d’un à deux ans, on pourra potentiellement voir la ligue jouer aux États-Unis si les autorisations sont accordées » .…

QT pour SOFOOT.com