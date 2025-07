La défense, nouvelle arme de l'équipe de France

Privée de sa capitaine Griedge Mbock, touchée au mollet et forfait pour cette rencontre, l'équipe de France a tenu le choc en défense. Malgré le but encaissé, Alice Sombath et Maëlle Lakrar ont montré l'étendu de leur potentiel et pourrait bien bousculer la hiérarchie préalablement établie.

Alors que la page Wendie Renard s’est pour l’instant refermée en équipe de France, de nouvelles têtes ont fait leur apparition dans la défense tricolore, à l’image d’Alice Sombath qui a honoré face à l’Angleterre sa quatrième titularisation avec les Bleues. Associée à Maëlle Lakrar pour la première fois comme charnière titulaire, à la suite du forfait de Griedge Mbock, les deux joueuses ont donné pleinement satisfaction, malgré le but encaissé face aux championnes d’Europe en titre. Suffisant pour rassurer en l’absence de la capitaine désignée et peut-être même pour bousculer la hiérarchie pré-établie.

1 – L'Angleterre est la toute première équipe à perdre son premier match de l'EURO féminin en tant que tenante du titre. Exploit. #FRAANG pic.twitter.com/V5pOAv0WxO…

