La décision de frapper au Qatar a été prise par Netanyahu seul, dit Trump

La décision d'Israël de mener une frappe au Qatar a été prise par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré mardi le président américain Donald Trump, niant tout rôle et ajoutant qu'une attaque unilatérale contre Doha, allié de Washington, ne servait ni les intérêts américains ni les intérêts israéliens.

Israël a déclaré que la frappe effectuée mardi avait pour but d'assassiner les dirigeants du bureau politique du Hamas, installé à Doha, dans ce qui constitue une nouvelle escalade des opérations militaires de l'Etat hébreu à travers le Proche-Orient.

Cette attaque a été vivement critiquée dans la région et au-delà, le président français Emmanuel Macron dénonçant notamment des frappes "inacceptables". "La guerre ne doit en aucun cas s'étendre dans la région", a-t-il écrit sur le réseau social X.

La Maison blanche a rapporté que Donald Trump a demandé à son émissaire spécial Steve Witkoff de prévenir le Qatar qu'une attaque était imminente, mais qu'il était trop tard pour empêcher la frappe.

Doha a cependant nié avoir été prévenu en amont, déclarant qu'un appel téléphonique a été effectué par un représentant américain alors même que des explosions retentissaient déjà.

"Bombarder unilatéralement au Qatar, une nation souveraine et proche alliée des Etats-Unis qui travaille très dur et prend courageusement des risques à nos côtés pour négocier la paix, ne fait pas avancer les objectifs d'Israël ou de l'Amérique", a dit Donald Trump via son réseau social Truth.

"Toutefois, éliminer le Hamas, qui profite de la souffrance de ceux qui vivent à Gaza, est un but louable", a-t-il écrit.

Le Hamas a déclaré que cinq de ses membres ont été tués dans l'attaque israélienne à Doha, dont le fils de Khalil al-Hayya, chef exilé du mouvement armé palestinien.

Allié important des Etats-Unis dans le Golfe, le Qatar chapeaute les négociations indirectes entre Israël et le Hamas destinées à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et à la libération des otages encore détenus dans l'enclave palestinienne.

Donald Trump a fait savoir qu'il s'était entretenu après l'attaque avec Benjamin Netanyahu et avec l'émir du Qatar, Cheick Tamim ben Hamad Al-Thani, auquel il a assuré qu'une "telle chose ne se reproduira plus" sur le sol qatari. Le président américain a dit se sentir "très mal" à propos du fait qu'une frappe ait été effectuée contre le Qatar.

S'exprimant plus tard dans la journée devant des journalistes, le chef de la Maison blanche a exprimé son mécontentement à propos de l'attaque israélienne.

"Je n'en suis pas ravi", a-t-il dit. "Ce n'est pas une bonne chose (...) Nous voulons récupérer les otages, mais nous ne sommes pas ravis de la façon dont les choses se sont déroulées aujourd'hui".

