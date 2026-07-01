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La DEA s'apprête à soumettre certains produits puissants à base de kratom à un contrôle fédéral strict en matière de stupéfiants
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 23:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, l’Agence américaine de lutte contre les stupéfiants (DEA) a décidé de classer temporairement certains produits puissants à base de kratom dans la catégorie la plus stricte du contrôle fédéral des stupéfiants, avertissant qu’ils agissent comme des opioïdes et pourraient mettre en danger les consommateurs.

Cette mesure vise les produits présentant des teneurs élevées en 7-hydroxymitragynine, ou 7-OH, une substance présente à l'état naturel en très faibles quantités dans le kratom, une plante originaire d'Asie du Sud-Est. Mais les autorités de régulation affirment que des entreprises commercialisent des comprimés, des bonbons gélifiés, des poudres et des shots liquides contenant des quantités bien plus élevées de cette substance.

Voici plus de détails:

* Le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que la Food and Drug Administration (FDA) ont soutenu cette initiative, précisant qu’elle visait les produits concentrés et synthétiques plutôt que les feuilles de kratom naturelles ne présentant pas de teneurs accrues en 7-OH.

* La FDA avait précédemment recommandé de classer le composé 7-OH parmi les substances contrôlées en raison de ses propriétés opioïdes.

* La proposition de la DEA, qui doit être publiée au Journal officiel fédéral le 6 juillet, placerait le 7-OH dépassant une limite fixée dans la catégorie I, la plus stricte de la législation américaine sur les stupéfiants.

* Ce seuil s’appliquerait généralement aux matières végétales de kratom contenant plus de 0,050 % de 7-OH en poids sec, ou à certains produits contenant plus de 1 milligramme de 7-OH.

* La DEA s'apprête également à soumettre à un contrôle temporaire trois substances de synthèse apparentées au 7-OH, appelées mitragynine pseudoindoxyl, dihydro-7-hydroxymitragynine et MGM-16.

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