La DAE de Dubaï et Blackstone lancent un programme annuel de location d'avions d'une valeur de 1,6 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hadeel Al Sayegh

Dubai Aerospace Enterprise et Blackstone Credit and Insurance ont convenu de lancer un programme commun d'investissement dans la location d'avions, visant un déploiement annuel d'environ 1,6 milliard de dollars, ont déclaré les entreprises jeudi.

Le programme, baptisé Equator, constituera un portefeuille d'avions commerciaux loués à des compagnies aériennes du monde entier, ont-elles déclaré dans un communiqué. DAE s'approvisionnera en avions auprès de tiers, tandis que son unité Aircraft Investor Services gérera les actifs.

Cet accord marque la dernière expansion des gestionnaires d'actifs alternatifs dans le financement de l'aviation, un secteur qui a suscité un intérêt croissant de la part des institutions alors que les contraintes d'approvisionnement en avions poussent les taux de location à la hausse.

Le groupe "Infrastructure and Asset Based Credit" de Blackstone Credit and Insurance gère plus de 100 milliards de dollars. Le groupe d'investisseurs d'Equator comprendra des capitaux provenant de fonds gérés par ITE Management, un partenaire stratégique de Blackstone Credit and Insurance.

DAE exploite une flotte d'environ 700 aéronefs, dont plus de 100 d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars gérés par des tiers à la fin de l'année 2025, selon le communiqué. La société agit en tant que gestionnaire dans dix-sept accords de gestion pour des investisseurs institutionnels et financiers.