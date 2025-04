La croissance de Taïwan s'accélère au 1T, portée par les semi-conducteurs

La croissance économique de Taïwan a été plus forte que prévu au premier trimestre à la faveur d'une forte demande mondiale en technologies de pointe dans le contexte de l'offensive commerciale américaine, selon des données officielles publiées mercredi.

( AFP / I-HWA CHENG )

Le produit intérieur brut de Taïwan, acteur majeur du secteur des semi-conducteurs, s'est accru de 5,4% au premier trimestre sur un an, son rythme le plus rapide depuis un an, selon un communiqué de l'agence gouvernementale chargée des statistiques.

Cette hausse est plus importante que celle prévue par Bloomberg News (3,6%) et que celle constatée au quatrième trimestre 2024 (2,9%).

"La demande relative à l'intelligence artificielle et aux technologies émergentes reste forte, l'engorgement lié à l'approvisionnement en produits haut-de-gamme (...) s'atténue progressivement et les clients constituent des stocks anticipés en réponse aux mesures commerciales américaines", affirme le communiqué officiel.

Les Etats-Unis ont imposé début avril 32% de droits de douane supplémentaires aux marchandises produites à Taïwan (à l'exclusion des semi-conducteurs), dans le cadre d'une offensive commerciale tous azimuts contre leurs partenaires commerciaux. Washington les a ensuite suspendus - seuls 10% restent en vigueur - et négocie depuis avec Taipei.

Mi-avril, le ministère américain du Commerce a ouvert une enquête visant à déterminer si la prépondérance des importations dans les secteurs des semi-conducteurs et des produits pharmaceutiques présentait un risque, ou non, pour la sécurité nationale.

C'est à l'issue de ce type d'enquête que Donald Trump avait imposé des droits de douane sectoriels de 25% sur l'acier et l'aluminium ainsi que l'automobile. Le président américain n'a jamais caché sa volonté de pouvoir imposer rapidement une surtaxe sur les semi-conducteurs.