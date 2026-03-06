La croissance de la zone euro en 2025 légèrement abaissée, à 1,4%

La croissance économique de la zone euro en 2025 a été révisée légèrement à la baisse à 1,4% ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
La croissance économique de la zone euro en 2025 a été révisée légèrement à la baisse vendredi par Eurostat, qui l'évalue désormais à 1,4%.
L'office européen de statistiques avait chiffré la croissance du Produit intérieur brut (PIB) de la zone euro à 1,5%, dans son estimation initiale publiée fin janvier.
Cette révision en baisse est liée principalement à la croissance enregistrée au quatrième trimestre 2025, désormais estimée à 0,2% par l'institut européen, contre 0,3% précédemment.
La croissance dans l'ensemble de l'Union européenne a également été abaissée par Eurostat, à 1,5% sur l'ensemble de l'année écoulée, contre 1,6% initialement estimé.
Là encore, c'est dû à une activité économique moins dynamique au quatrième trimestre, avec une croissance de 0,2% par rapport au trimestre précédent, au lieu du 0,4% annoncé fin janvier.
