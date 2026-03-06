 Aller au contenu principal
La croissance de la zone euro en 2025 légèrement abaissée, à 1,4%
information fournie par AFP 06/03/2026 à 11:48

La croissance économique de la zone euro en 2025 a été révisée légèrement à la baisse à 1,4% ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

La croissance économique de la zone euro en 2025 a été révisée légèrement à la baisse vendredi par Eurostat, qui l'évalue désormais à 1,4%.

L'office européen de statistiques avait chiffré la croissance du Produit intérieur brut (PIB) de la zone euro à 1,5%, dans son estimation initiale publiée fin janvier.

Cette révision en baisse est liée principalement à la croissance enregistrée au quatrième trimestre 2025, désormais estimée à 0,2% par l'institut européen, contre 0,3% précédemment.

La croissance dans l'ensemble de l'Union européenne a également été abaissée par Eurostat, à 1,5% sur l'ensemble de l'année écoulée, contre 1,6% initialement estimé.

Là encore, c'est dû à une activité économique moins dynamique au quatrième trimestre, avec une croissance de 0,2% par rapport au trimestre précédent, au lieu du 0,4% annoncé fin janvier.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

