Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La crise du coronavirus pourrait coûter 2 milliards d'euros à EDF, dit Jean-Bernard Lévy Reuters • 03/12/2020 à 14:28









LA CRISE DU CORONAVIRUS POURRAIT COÛTER 2 MILLIARDS D'EUROS À EDF, DIT JEAN-BERNARD LÉVY PARIS (Reuters) - La crise du coronavirus risque de coûter à EDF près de deux milliards d'euros de chiffre d'affaires comme de résultat brut d'exploitation, a déclaré jeudi le président-directeur général du groupe. "Ça va nous coûter deux milliards d'euros, ce n'est quand même pas négligeable", a dit Jean-Bernard Lévy lors d'une conférence organisée par le magazine Challenges. "Deux milliards d'euros de chiffre d'affaires et, comme nos coûts sont relativement peu variables par rapport à nos dépenses, c'est deux milliards d'euros à peu près d'Ebitda, peut-être un petit peu moins, on verra en fin d'année." (Benjamin Mallet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.