La CPI a demandé un mandat d'arrêt international contre Smotrich

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a annoncé mardi que la Cour pénale internationale (CPI) avait demandé un mandat d'arrêt international à son encontre.
Le ministre d'extrême droite a dénoncé "une déclaration de guerre" et ajouté que la CPI ne l'"intimidait" pas.
Selon le site d'informations Middle East Eye, le bureau du procureur du tribunal de La Haye a formulé cette requête en avril pour "crimes de guerre" et "crimes contre l'humanité", notamment.
(Reportage Steven Scheer, version française Sophie Louet)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer