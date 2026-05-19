La CPI a demandé un mandat d'arrêt international contre Smotrich

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a annoncé mardi que la Cour pénale internationale (CPI) avait demandé un mandat d'arrêt international à son encontre.

Le ministre d'extrême droite a dénoncé "une déclaration de guerre" et ajouté que la CPI ne l'"intimidait" pas.

Selon le site d'informations Middle East Eye, le bureau du procureur du tribunal de La Haye a formulé cette requête en avril pour "crimes de guerre" et "crimes contre l'humanité", notamment.

(Reportage Steven Scheer, version française Sophie Louet)