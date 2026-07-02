La Cour suprême autrichienne confirme la condamnation de Benko pour fraude dans la première affaire pénale concernant Signa

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* Le tribunal de première instance a déclaré Benko coupable d'un chef d'accusation, mais pas du second

* La Cour suprême a ordonné un nouveau procès pour le deuxième chef d'accusation

* Lors du nouveau procès, le tribunal devra prononcer une nouvelle peine globale

* Benko avait été condamné à deux ans de prison en première instance

(Ajout des commentaires de l'avocat aux paragraphes 6 et 7) par Francois Murphy

La Cour suprême autrichienne a confirmé jeudi la première des deux condamnations de l’ancien milliardaire René Benko pour fraude à l’insolvabilité, pour laquelle il avait été condamné à deux ans de prison, mais a ordonné un nouveau procès concernant un chef d’accusation distinct pour lequel il avait été acquitté dans le cadre de la même affaire.

Ces affaires constituent les premières poursuites pénales découlant de la faillite du groupe immobilier Signa, fondé par Benko. À son apogée, Signa contrôlait un vaste portefeuille d’actifs immobiliers de luxe et de commerces de détail, notamment le Chrysler Building à New York et les grands magasins Selfridges au Royaume-Uni.

La faillite de Signa, fin 2023, est devenue la plus importante faillite jamais enregistrée en Autriche, et les procureurs estiment le préjudice financier causé par les infractions présumées commises dans le cadre de cette faillite à environ 1,5 milliard d’euros (1,7 milliard de dollars).

La condamnation porte sur un virement de 300.000 € versé à la mère de Benko alors que Signa était déjà en difficulté financière. Le parquet a estimé qu’il s’agissait d’une tentative de soustraire des actifs à la saisie des créanciers, une accusation que Benko nie.

La Cour suprême a confirmé cette condamnation, ne laissant à Benko aucune autre voie de recours. Elle a toutefois ordonné un nouveau procès concernant un chef d’accusation distinct visant à déterminer si un loyer initial de 360.000 euros et d’autres paiements relatifs à une maison à Innsbruck constituaient également une tentative de soustraire des actifs à la portée des créanciers.

"Nous sommes optimistes quant à nos chances d’obtenir un acquittement lors de ce deuxième procès", a déclaré l’avocat de Benko, Thomas Pillichshammer, aux journalistes après le verdict rendu par un collège de cinq juges.

Il a indiqué que la défense présenterait de nouveaux arguments, mais a refusé d’en préciser la nature. M. Benko, âgé de 49 ans, n’a pas assisté à l’audience d’appel. Il nie toute infraction.

Lors du nouveau procès, le tribunal de première instance devra prononcer une nouvelle peine globale couvrant le premier chef d’accusation ou, si M. Benko est également reconnu coupable du deuxième chef d’accusation, les deux chefs d’accusation.

(1 dollar = 0,8766 euro)