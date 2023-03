La Cour des comptes plonge dans la jungle des 7 000 festivals français

Savez-vous combien il y a de festivals en France ? La Cour des comptes révèle un chiffre précis dans son rapport annuel publié ce vendredi matin. On comptait exactement 7 282 festivals en France en 2021, contre moins de 2 000 il y a vingt ans. Une spécificité française qui attire sur tout le territoire nombre de touristes locaux et étrangers, surtout pendant l'été. Mais également une myriade de structures où il s'avère difficile d'y voir clair.

Pas farouche, la Cour des comptes a décidé de plonger dans la jungle. Sur une trentaine de pages, elle se penche sur le soutien de l'État à ces festivals, certes beaucoup moins important que celui des collectivités locales. En 2021, relève l'institution de la rue de Cambron, l'État a subventionné 593 festivals, soit 8 % des manifestations. Les subventions aux festivals de spectacle vivant ont atteint près de 41 millions d'euros, soit 70 % du montant total des subventions allouées la même année par le ministère de la Culture et ses trois opérateurs, à savoir le Centre national du cinéma et de l'image animée, le Centre national de la musique et le Centre national du livre. L'État soutient surtout les festivals de renommée internationale, au premier rang desquels on trouve les Festivals d'Aix-en-Provence et d'Avignon qui ont bénéficié de plus du quart du financement du ministère de la Culture.

Le cas du Festival d'Avignon

Pour Avignon, la plus importante manifestation de théâtre

