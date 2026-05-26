La Corée du Sud va se doter d'un sous-marin à propulsion nucléaire

La Corée du Sud projette de se doter de son premier sous-marin à propulsion nucléaire au mitan des années 2030 dans le cadre d'un nouveau programme de défense destiné à faire face aux menaces de la Corée du Nord, a annoncé mardi le ministre de la Défense Ahn Gyu-back.

La Corée du Nord a dévoilé en décembre dernier les premières images de son premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) de fabrication nationale.

Le sous-marin sud-coréen sera développé et assemblé en Corée du Sud, en coopération étroite avec les Etats-Unis et l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA), a précisé Ahn Gyu-back.

(Reportage Joyce Lee, version française Sophie Louet, édité par Augustin Turpin)