La Corée du Sud a battu son record d'exportations en 2025

( AFP / JUNG YEON-JE )

La Corée du Sud a battu en 2025 son record historique d'exportations, malgré une grave crise politique interne et la pression des droits de douane américains, selon des statistiques officielles publiées jeudi.

Portées par les semi-conducteurs, les exportations sud-coréennes ont dépassé le seuil des 700 milliards de dollars pour la première fois depuis que les statistiques ont commencé à être publiées en 1948, selon des chiffres du ministère de l'Industrie et du Commerce.

L'engouement pour l'intelligence artificielle (IA) au niveau mondial a conduit les exportations du secteur des semi-conducteurs à atteindre 173,4 milliards de dollars en 2025. Un niveau record, en hausse de plus de 20% par rapport à l'année précédente selon Séoul, établi à la faveur de la forte demande en puces mémoire utilisées dans les centre de données (data centers).

La Corée du Sud compte en effet des acteurs majeurs dans le domaine de l'IA: le géant Samsung Electronics est un des principaux fabricants de puces mémoire du monde, qui fournit des composants cruciaux pour le secteur, quand SK hynix se démarque aussi comme un des autres grands noms des semi-conducteurs.

Les exportations de véhicules ont également atteint un niveau élevé, à 72 milliards de dollars, un record en dépit de l'offensive douanière du président américain Donald Trump. La quatrième économie d'Asie, l'un des plus importants partenaires commerciaux de Washington, avait été initialement ciblée par des droits de douane additionnels de 25%, avant de les voir décroître à 15% au terme d'un accord.