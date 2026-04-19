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La Corée du Nord tire un missile balistique-Yonhap
information fournie par Reuters 19/04/2026 à 00:48

La Corée du Nord a tiré un missile balistique en direction de l'est, rapporte dimanche l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant l'état-major interarmées sud-coréen (JCS).

Il s'agit du premier tir de missile balistique effectué par Pyongyang depuis le 8 avril.

(Hyunjoo Jin et Joyce Lee; version française Camille Raynaud)

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