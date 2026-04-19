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La Corée du Nord tire un missile balistique-Yonhap
information fournie par Reuters•19/04/2026 à 00:48
La Corée du Nord a tiré un
missile balistique en direction de l'est, rapporte dimanche
l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant l'état-major
interarmées sud-coréen (JCS).
Il s'agit du premier tir de missile balistique effectué par
Pyongyang depuis le 8 avril.
(Hyunjoo Jin et Joyce Lee; version française Camille Raynaud)
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