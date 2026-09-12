 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Corée du Nord tire plusieurs missiles balistiques
information fournie par Reuters 12/09/2026 à 01:56
Ajouter Boursorama à vos sources

La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles balistiques au large de sa côte orientale, a déclaré samedi l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) dans un communiqué.

Les mesures de surveillance et de vigilance ont été renforcées, a indiqué le JCS, et la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon partagent des informations sur les missiles.

Aucun détail supplémentaire concernant les missiles n'a été donné.

(Chris Thomas à Mexico et Heekyong Yang à Seoul; version française Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump, sous le regard de son fils Eric Trump, effectue le premier coup de départ pour inaugurer le parcours Trump International Golf Links à Balmedie, dans l'Aberdeenshire, au nord-est de l'Ecosse, le 29 juillet 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump en Irlande pour une visite mêlant golf et diplomatie
    information fournie par AFP 12.09.2026 03:14 

    Le président américain Donald Trump est attendu samedi en Irlande pour une visite de deux jours mêlant diplomatie et golf, un déplacement qui brouille une nouvelle fois la frontière entre sa fonction présidentielle et ses intérêts privés. Au moins 4.000 policiers ... Lire la suite

  • Combinaison d'images créée le 9 avril 2023 du leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon à gauche et du premier secrétaire du PCF Fabien Roussel à droite ( AFP / JOEL SAGET )
    Présidentielle: duel à distance Mélenchon/Roussel à la Fête de l'Humanité
    information fournie par AFP 12.09.2026 03:03 

    Qui est le plus chez lui à La Fête de l'Humanité ? Les deux candidats de gauche radicale à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, vont chacun y prendre la parole samedi, le premier espérant notamment récolter le vote communiste. Le patron du PCF ... Lire la suite

  • Des partisans des autorités houthies défilent lors d’un rassemblement visant à recruter de nouveaux combattants, le 10 septembre 2026 à Sanaa, au Yémen ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis du Yémen s'emparent du stratégique détroit de Bab el-Mandeb
    information fournie par AFP 12.09.2026 01:53 

    Les Houthis pro-iraniens ont pris le contrôle vendredi de la côte yéménite sur la mer Rouge et des îles du détroit de Bab el-Mandeb, au terme d'une offensive éclair qui consolide leur emprise sur ce passage stratégique reliant l'Europe à l'Asie. Dans un développement ... Lire la suite

  • Une jeune fille se tient au milieu des décombres après un incendie qui a ravagé une école à Bukavu, le 11 septembre 2026 en RDC ( AFP / Jospin Mwisha )
    Le bilan de l'incendie dans l'est de la RDC monte à 26 écoliers tués
    information fournie par AFP 12.09.2026 01:42 

    Au moins 26 enfants ont été tués dans une bousculade après qu'un incendie s'est propagé à une école à Bukavu, ville densément peuplée de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), suscitant une vague d'émotion nationale. Jeudi matin, vers 9 heures (07H00 ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank