La Corée du Nord tire plusieurs missiles balistiques

La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles balistiques au large de sa côte orientale, a déclaré samedi l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) dans un communiqué.

Les mesures de surveillance et de vigilance ont été renforcées, a indiqué le JCS, et la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon partagent des informations sur les missiles.

Aucun détail supplémentaire concernant les missiles n'a été donné.

(Chris Thomas à Mexico et Heekyong Yang à Seoul; version française Camille Raynaud)