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La Corée du Nord teste de nouvelles armes conventionnelles de pointe
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 12:35

La Corée du Nord a testé cette semaine une missile balistique doté d'une nouvelle ogive avec bombe à fragmentation ainsi qu'une arme électromagnétique, a rapporté jeudi l'agence de presse officielle KCNA, Pyongyang continuant à vouloir faire la démonstration de ses capacités militaires.

Mercredi, l'armée sud-coréenne avait souligné que la Corée du Nord avait de nouveau tiré plusieurs missiles balistiques, poursuivant ainsi des essais entamés mardi.

Tous ces essais interviennent après que la Corée du Nord a de nouveau qualifié son voisin du Sud d'"ennemi hostile", douchant les espoirs récemment nourris par Séoul d'apaiser les tensions dans la péninsule coréenne.

L'Académie des sciences de la défense et l'Administration des missiles de la Corée du Nord ont également procédé à des essais à la fois de bombes en fibre de carbone et d'un système mobile de missiles antiaériens à courte portée, a poursuivi la KCNA.

Le général Kim Jong Sik, qui a supervisé les essais, a déclaré que le système d'arme électromagnétique et les bombes en fibre de carbone constituaient des "atouts spéciaux" pour l'armée nord-coréenne, toujours selon la KCNA.

Aux yeux des analystes, ces essais répondent vraisemblablement à la volonté de la Corée du Nord, puissance nucléaire, de montrer qu'elle n'est pas en reste en matière de systèmes d'armes conventionnelles de pointe.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, entame ce jeudi une visite de deux jours en Corée du Nord. Des rumeurs circulent selon lesquelles le président américain Donald Trump pourrait essayer d'organiser un sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en marge de sa visite en Chine, prévue vers la mi-mai.

(Heejin Kim et Kyu-seok Shim, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)

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