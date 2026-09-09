La Corée du Nord sur le point d'achever un pont la reliant à la Chine

par Brenda Goh

La Corée du Nord est sur le point d'achever le chantier du pont qui la reliera à la Chine par-delà le fleuve Yalu, a déclaré mercredi un cabinet d’analyse sud-coréen, laissant présager une ouverture imminente de cette liaison routière de trois kilomètres entamée au début des années 2010.

Le "Nouveau pont du fleuve Yalu", frontière naturelle entre la Chine et la Corée du Nord, est destiné à relier les zones de libre-échange de la ville de Dandong, dans le nord-est de la Chine, à la ville nord-coréenne de Sinuiju. La partie chinoise des travaux avait été achevée en 2014, mais le projet était au point mort depuis lors.

L'intensification des travaux côté nord-coréen ces derniers mois fait suite aux efforts déployés par Pékin depuis fin 2025 pour renouer ses relations avec Pyongyang, dégradées durant la pandémie de Covid-19 et en raison du soutien militaire nord-coréen à la Russie en Ukraine. La Chine, qui n'a pas condamné l'invasion russe de février 2022, affiche officiellement une position de neutralité vis-à-vis du conflit.

Les travaux de construction d'un poste de douane et de contrôle des frontières du côté nord-coréen seront pratiquement achevés au cours du mois, a indiqué SI Analytics, une société sud-coréenne spécialisée dans l'analyse d'images satellites.

"En recourant à sa campagne tactique emblématique de la 'bataille de la vitesse', la Corée du Nord a mené à bien en seulement quatre mois un projet qui était au point mort depuis 12 ans", déclare-t-elle dans un rapport analysant les images satellites de la zone.

UN AUTRE PONT, AVEC LA RUSSIE

Le revêtement de la chaussée, l’aménagement paysager du périmètre et le démantèlement des bâtiments annexes sont en passe d'être réalisés.

Les autorités chinoises et nord-coréennes n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

La Corée du Nord a construit un poste-frontière imposant à l’entrée du pont sur lequel figure son nom officiel, la République populaire démocratique de Corée, à côté d’un drapeau national, ajoute SI Analytics.

Ce pont doit symboliser une nouvelle ère dans les relations entre la Chine et la Corée du Nord, Pékin s'efforçant d'inciter Pyongyang à engager des réformes économiques axées sur les exportations.

A la faveur de ce dégel, les travaux sur le pont ont repris après la visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Nord en juin, et les deux voisins ont rétabli les liaisons ferroviaires de voyageurs ainsi que les vols directs entre leurs capitales.

En mai, des marquages routiers indiquant "Voie d’accès pour camions" et "Voie d’accès pour véhicules de tourisme" ont été peints du côté chinois du nouveau pont encore fermé, comme l’ont montré des images satellites.

Lundi, la Corée du Nord et la Russie ont inauguré leur premier pont routier, présenté comme une étape importante dans l’approfondissement de leur partenariat stratégique.

(Rédigé par Brenda Goh ; avec Ju-min Park et la rédaction de Pékin ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)