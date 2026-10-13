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La Corée du Nord expose un missile présenté comme capable d'atteindre les USA
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 05:04

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Kim Jong-un a visité un musée de défense dans lequel est exposé un missile balistique intercontinental capable d'atteindre les Etats-Unis, a rapporté mardi l'agence de presse officielle KCNA, alors même que le président américain Donald Trump a de nouveau évoqué la possibilité de rencontrer le dirigeant nord-coréen.

D'après la KCNA, Kim Jong-un a participé dimanche, en compagnie de son épouse et de leur fille, à l'inauguration du Musée de la révolution de la défense. Y sont exposées des armes développées sous la supervision du numéro un nord-coréen, comme des drones et le missile balistique intercontinental Hwasong-20, montrent des photos publiées par la presse officielle locale.

Un présentoir semble mettre en évidence un modèle d'ogives multiples et une carte mondiale indiquant que la portée du Hwasong-20 s'étend au-delà du territoire américain et peut atteindre le Moyen-Orient, l'Australie et l'Amérique du Sud, a déclaré le secrétaire général du Korea Defence and Security Forum, centre de réflexion spécialisé basé à Séoul.

"Cette exposition semble destinée à mettre en évidence les accomplissements du programme de développement de défense de Kim", a dit Shin Jong-woo. "L'impression est qu'il s'agit d'une propagande destinée à obtenir un avantage stratégique en amont d'un potentiel sommet entre Corée du Nord et Etats-Unis".

Donald Trump a déclaré quelques heures plus tôt aux journalistes qu'il pourrait rencontrer Kim Jong-un lors de sa tournée en Asie. Le président américain, qui a évoqué à plusieurs reprises par le passé sa volonté de prendre part à un nouveau sommet avec le dirigeant nord-coréen, a prévu de participer mi-novembre en Chine au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

Séparément à l'annonce de la visite de Kim Jong-un au musée, la presse officielle nord-coréenne a rapporté que Pyongyang a effectué lundi le test d'un missile balistique tactique qui a permis de confirmer une amélioration technique non-spécifiée.

La KCNA a écrit qu'il s'agissait d'une étape importante dans l'amélioration de la performance de tous les systèmes d'armes offensives, sans davantage de précisions.

L'armée sud-coréenne a rapporté lundi que Pyongyang a tiré plusieurs missiles balistiques au large de sa côte orientale.

(Joyce Lee et Kyu-Seok Shim à Séoul, avec la contribution de Steve Holland à Washington; version française Jean Terzian)

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