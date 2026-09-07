La Corée du Nord et la Russie inaugurent le premier pont routier entre les deux pays

La Corée du Nord et la Russie ont inauguré lundi le premier pont routier reliant les pays, un ouvrage enjambant le fleuve Tumen et présenté par les deux parties comme une étape importante dans l'approfondissement de leur partenariat stratégique.

Pendant que les premiers camions, ornés de drapeaux, ont emprunté ce pont à deux voies long d'un kilomètre, le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine et le Premier ministre nord-coréen Pak Thae Song se sont adressés par visioconférence aux ouvriers et aux responsables gouvernementaux des deux pays.

La construction de ce pont, qui a été en discussion pendant des années, a débuté en avril 2025 après le feu vert accordé au projet par le président russe Vladimir Poutine lors d'une visite en Corée du Nord en 2024.

Il existe déjà des liaisons aériennes et ferroviaires directes entre Moscou et Pyongyang, mais jusqu'à lundi, il n'y avait pas de véritable liaison routière.

"Je suis convaincu que l'extension des infrastructures de transport transfrontalières donnera une impulsion puissante au développement de la coopération commerciale, économique, scientifique, technologique et culturelle", a déclaré Mikhaïl Michoustine.

La construction du pont n'est pas seulement un projet d'ingénierie mais "un nouveau symbole d'amitié", a-t-il ajouté.

Le pont a été construit à proximité d'un "pont de l'amitié" existant, un pont ferroviaire mis en service en 1959 après la guerre de Corée.

Le nouveau pont porte le nom de Yakov Novichenko, un soldat de l'Armée rouge à qui Pyongyang attribue le mérite d'avoir sauvé la vie du premier dirigeant nord-coréen, Kim Il Sung, en 1946, en interceptant une grenade lancée contre lui et d’autres personnes.

Les liens entre les deux pays se sont renforcés depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, Pyongyang ayant envoyé des milliers de soldats dans la région russe de Koursk pour aider à repousser une incursion ukrainienne dans cette région en 2024.

(Reuters, Version française Benoit Van Overstraeten)