La Corée du Nord dit avoir mené un exercice de tir de missile stratégique à moyenne portée

La Corée du Nord a déclaré avoir mené samedi un exercice de tir de missile stratégique à moyenne portée, sous la supervision du dirigeant Kim Jong-un, a rapporté l'agence de presse officielle KCNA.

Selon cette dernière, le missile a atteint une cible située à 1.000 km de distance, dans la mer de l'Est, et cet exercice visait à tester et à former les forces chargées de l'exploitation d'un système d'armes stratégiques hypersoniques.

(Kyu-seok Shim, Version française Benoit Van Overstraeten)