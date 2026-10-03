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La Corée du Nord dit avoir mené un exercice de tir de missile stratégique à moyenne portée
information fournie par Reuters 03/10/2026 à 23:28

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La Corée du Nord a déclaré avoir mené samedi un exercice de tir de missile stratégique à moyenne portée, sous la supervision du dirigeant Kim Jong-un, a rapporté l'agence de presse officielle KCNA.

Selon cette dernière, le missile a atteint une cible située à 1.000 km de distance, dans la mer de l'Est, et cet exercice visait à tester et à former les forces chargées de l'exploitation d'un système d'armes stratégiques hypersoniques.

(Kyu-seok Shim, Version française Benoit Van Overstraeten)

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