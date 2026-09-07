La Corée du Nord dévoile un nouveau navire de "dissuasion nucléaire"-presse officielle

La Corée du Nord a mis en service un bâtiment de guerre que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a décrit comme partie d'un système de réponse nucléaire capable d'effectuer "des frappes de représailles dévastatrices", a dit lundi la presse officielle, sans préciser si ce destroyer serait équipé d'armes nucléaires.

Au cours d'une cérémonie organisée dimanche dans la ville portuaire de Wonsan, Kim Jong-un a déclaré que le déploiement du nouveau navire au large de la côte orientale de la péninsule coréenne envoyait un signal clair aux adversaires de Pyongyang, a rapporté l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

"Le moment est venu pour nous d'exercer notre souveraineté en mer et sous l'eau", a dit Kim Jong-un, cité par la KCNA, alors que la Corée du Nord a entrepris une modernisation de sa marine et que son dirigeant prône un renforcement plus large de ses capacités nucléaires.

Dénommé "Kang Kon", le destroyer de 5.000 tonnes est le deuxième navire de guerre mis en service par Pyongyang après le "Choe Hyon", déployé au large de la côte occidentale de la Corée du Nord, a-t-on indiqué de même source.

Kim Jong-un a souligné que l'arsenal nucléaire naval de la Corée du Nord progressait et que le pays continuerait à développer ce qu'il a présenté comme ses actifs stratégiques les plus puissants dans des eaux clé afin de protéger sa souveraineté maritime ainsi que la sécurité régionale.

D'après Lim Eul-chul, professeur à l'Institut d'études sur l'Extrême-Orient, think tank affilié à l'université sud-coréenne Kyungnam, les commentaires effectués par Kim Jong-un constituent "une annonce publique que les destroyers seront utilisés comme plateformes de dissuasion nucléaire en mer".

"Le déploiement du Kang Kon en mer, à l'est de la péninsule, vise à dissuader les opérations navales américaines, sud-coréennes et japonaises à proximité de la péninsule", a-t-il ajouté.

Séoul, Washington et Tokyo ont débuté lundi leurs exercices militaires communs dits "Freedom Edge", organisés chaque année dans les eaux internationales au sud-est et au sud de l'île de Jeju, et qui doivent se poursuivre jusqu'à vendredi.

(Joyce Lee, avec la contribution de Kyu-seok Shim; version française Jean Terzian)