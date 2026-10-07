La Corée du nord critique le soutien des USA à Taïwan et s'engage à soutenir la Russie

par Joyce Lee

La Corée du nord a critiqué les États-Unis pour leur soutien militaire à Taïwan et a accusé Washington d'attiser les tensions dans les eaux bordant l'île, a rapporté mercredi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

L'agence de presse, citant l'analyste nord-coréen spécialisé dans les affaires internationales Kim Myong Chol, a déclaré que la politique américaine à l'égard de Taïwan portait atteinte à la paix et à la stabilité dans la région.

Pyongyang a également condamné la vente d'armes américaines à Taïwan et la présence sur l'île d'avions de chasse vendus par les États-Unis.

Ces derniers "devraient réfléchir à deux fois avant de se lancer dans une confrontation frontale avec la forte puissance nationale qu'est la République populaire de Chine pour la sécurité de Taïwan et se demander s'ils sont prêts à en assumer les conséquences", a déclaré Kim Myong Chol, cité par KCNA.

Ces commentaires témoignent de l'alignement de Pyongyang sur la Chine concernant Taïwan, l'un des dossiers de politique étrangère les plus sensibles pour Pékin.

La Chine revendique cette île gouvernée démocratiquement comme faisant partie de son territoire, bien que Taipei rejette cette revendication de souveraineté.

La Corée du nord a renforcé ses liens avec la Chine et la Russie ces dernières années, suscitant des inquiétudes en matière de sécurité pour les États-Unis et leurs alliés en Asie et en Occident.

La Chine qualifie Taïwan de "coeur des questions essentielles" dans ses relations avec les autres pays, exigeant qu'aucune forme de contact officiel n'ait lieu entre les dirigeants taïwanais et étrangers.

La Chine a également exigé à plusieurs reprises que Washington mette fin à ses ventes d'armes à Taïwan. Les États-Unis sont tenus par la loi de fournir à l'île les moyens de se défendre, malgré l'absence de relations diplomatiques officielles.

KIM JONG UN PROMET DE CONTINUER DE SOUTENIR LA RUSSIE

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré au président chinois Xi Jinping, lors d'un sommet à Pyongyang en juin, qu'il soutiendrait pleinement le principe d'"une seule Chine", qui signifie selon Pékin que la Chine continentale et Taïwan ne font qu'une.

Lors de cette rencontre en juin, les deux dirigeants ont également décidé, avec prudence, de renforcer leurs échanges dans les domaines de la diplomatie, de l'application de la loi, des affaires militaires, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

Pour les analystes, la décision de la Corée du nord d'envoyer des soldats combattre aux côtés de la Russie dans la guerre en Ukraine a également montré que Pyongyang était disposée à fournir une aide matérielle en temps de guerre, bien qu'aucun signe comparable envers la Chine ne soit perceptible.

Dans un communiqué distinct, l'agence KCNA a fait savoir que Kim Jong Un a promis de continuer à soutenir la Russie et son effort de guerre en Ukraine dans un message d'anniversaire adressé au président russe Vladimir Poutine.

Pyongyang poursuivra la collaboration dans le cadre de leur partenariat stratégique global, a déclaré le dirigeant nord-coréen.

Il s'est dit convaincu que la "guerre sacrée et juste" menée par la Russie pour défendre sa souveraineté, ses intérêts en matière de sécurité et son intégrité territoriale aboutirait à la victoire.

Les déclarations de Kim Jong Un ne mentionnait pas explicitement la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Pyongyang aurait envoyé entre 14.000 et 15.000 soldats pour soutenir la Russie dans ce conflit, selon les estimations ukrainiennes et sud-coréennes.

La Corée du nord et la Russie ont considérablement renforcé leurs liens depuis la signature d’un pacte de défense mutuelle en juin 2024.

(Rédigé par Joyce Lee à Séoul ; avec Ben Blanchard à Taipei ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)